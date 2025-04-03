Європейці розглядають залучення можливостей НАТО для миротворчої місії в Україні – FT

При цьому, за словами чиновників, ця пропозиція є одним із кількох обговорюваних варіантів і може бути змінена до укладення остаточної угоди.

Згідно з планами, розробленими коаліцією західних союзників Києва, НАТО може зіграти ключову роль у наданні допомоги європейській миротворчій місії в Україні.

Про це повідомили Financial Times європейські чиновники.

Відповідно до однієї з пропозицій, під час розгортання миротворчих сил в Україні будуть використовуватися командні та контрольні структури НАТО. Згідно з цією пропозицією, миротворці також використовуватимуть загальні можливості Альянсу в галузі розвідки, спостереження і рекогносцировки.

При цьому, за словами чиновників, ця пропозиція є одним із кількох обговорюваних варіантів і може бути змінена до укладення остаточної угоди.