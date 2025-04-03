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Європейці розглядають залучення можливостей НАТО для миротворчої місії в Україні – FT

03 квітня 2025, 10:05
Європейці розглядають залучення можливостей НАТО для миротворчої місії в Україні – FT
При цьому, за словами чиновників, ця пропозиція є одним із кількох обговорюваних варіантів і може бути змінена до укладення остаточної угоди.
Згідно з планами, розробленими коаліцією західних союзників Києва, НАТО може зіграти ключову роль у наданні допомоги європейській миротворчій місії в Україні.
 
Про це повідомили Financial Times європейські чиновники.
 
Відповідно до однієї з пропозицій, під час розгортання миротворчих сил в Україні будуть використовуватися командні та контрольні структури НАТО. Згідно з цією пропозицією, миротворці також використовуватимуть загальні можливості Альянсу в галузі розвідки, спостереження і рекогносцировки.
 
При цьому, за словами чиновників, ця пропозиція є одним із кількох обговорюваних варіантів і може бути змінена до укладення остаточної угоди.
 
"Якщо ми збираємося розгорнути сили і засоби з десятків країн в Україні, то НАТО - це єдиний варіант, який ми можемо використовувати", - сказав один із чиновників.
 
За словами Бена Баррі, старшого наукового співробітника з питань сухопутної війни Міжнародного інституту стратегічних досліджень, Велика Британія і Франція мають у своєму розпорядженні засоби командування та управління для управління великим багатонаціональним військовим контингентом в Україні. Але, за його словами, "якщо ви зможете використовувати активи і механізми НАТО, це значно спростить і полегшить завдання".
 
"Без американських засобів розвідки і спостереження вони піддавалися б набагато більшому ризику, а їхня здатність виявляти загрози знизилася б", - каже Баррі.
 
У НАТО також є власний парк літаків раннього попередження і спостереження E-3 Awacs і літаків-заправників, які європейські військові хотіли б отримати для тривалої або великомасштабної місії в Україні.
 
Командні та контрольні структури та інші активи НАТО можуть бути використані для місій, не пов'язаних з НАТО, включно з місіями, що проводяться ЄС. Але для цього необхідне одноголосне схвалення членів альянсу.

 

НАТОвійна в Україніросія окупанти

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