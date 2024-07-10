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ПОЛІТИКА

Європейці використовують саміт НАТО для налагодження контактів із прихильниками Трампа – FT

10 липня 2024, 20:54
Європейці використовують саміт НАТО для налагодження контактів із прихильниками Трампа – FT
Фото: Reuters
Ці кроки зумовлені занепокоєнням щодо здатності Байдена перемогти на виборах.

Європейські делегації на саміті лідерів НАТО у Вашингтоні цього тижня проводять зустрічі із зовнішньополітичними союзниками Дональда Трампа, оскільки всередині військового Альянсу зростає занепокоєння щодо перспектив переобрання президента Джо Байдена. Чинний президент відстає в опитуваннях і перебуває під сильним тиском щодо виходу з перегонів за Білий дім після того, як катастрофічний виступ на дебатах минулого місяця знову викликав глибоке занепокоєння в його партії щодо його віку і придатності до роботи на посаді.

Про це пише Financial Times.

Лідери, міністри й високопосадовці з багатьох європейських урядів, особливо зі східноєвропейських і скандинавських, домовилися про зустрічі цього тижня з пов'язаними з Трампом особами, такими як Кіт Келлогг, колишній керівник штабу Ради національної безпеки, і колишній державний секретар Майк Помпео, повідомили Financial Times люди, знайомі з інформаційно-роз'яснювальною роботою.

Зустрічі відбуваються в кулуарах саміту НАТО цього тижня, який спочатку планувався як шанс для Байдена представити себе на чолі об'єднаного західного Альянсу, але тепер затьмарений закликами членів його Демократичної партії відмовитися від переобрання на посаду президента.

Трамп, відвертий критик НАТО, налякав багато європейських столиць заявами про те, що якщо він повернеться до Білого дому в листопаді, то США не зможуть захищати всіх своїх союзників по НАТО. Він також порушив питання про можливість призупинення військової допомоги Україні, якщо Київ відмовиться від мирних переговорів з Москвою.

Багато дипломатів і аналітиків звертаються до Інституту політики "Америка понад усе", прихильного до Трампа аналітичного центру, де Келлог є співголовою програми з питань безпеки, за інформацією про те, яким чином Трамп може керувати країною під час свого другого терміну.

Дональд Трампсаміт НАТО

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