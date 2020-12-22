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Єврорада не ухвалювала рішення про введення заборони на поїздки до Великої Британії

Єврорада не розпоряджалася про заборону на поїздки до Великої Британії громадян ЄС найближчої доби в зв'язку з поширенням у Сполученому Королівстві нового різновиду COVID-19, повідомив журналістам у Брюсселі ввечері в понеділок джерело в раді.
Єврорада не ухвалювала рішення про введення заборони на поїздки до Великої Британії Фото: з вільних джерел

Про це пише "Інтерфакс-Україна"

"Всупереч деяким недавнім повідомленням ЗМІ, не було рішення ЄС про введення заборони на поїздки до Великої Британії завтра до півночі. Обмеження на поїздки є національною компетенцією, і ЄС працює над скоординованим європейським підходом у тому, що стосується заходів, що застосовуються до сполучення зі Сполученим Королівством", - заявило джерело.

Раніше в понеділок міністр-делегат з транспорту при міністрі комплексних екологічних перетворень Франції Жан-Батист Джебаррі повідомив про очікуваний найближчим часом європейський санітарний протокол, який дозволить відновити пасажиропотік з Великої Британії на континент.

"У найближчі години ми введемо в дію на європейському рівні надійний санітарний протокол, щоб потоки (пасажирів) зі Сполученого Королівства могли відновитися", - написав Джебаррі в Твіттері.

Ця заява була зроблена на тлі рішень в європейських країнах і в інших частинах світу тимчасово призупинити транспортне сполучення з Великою Британією через побоювання занести нову мутацію вірусу COVID-19.

Заборону на поїздки до Британії влади багатьох держав ввели або минулої неділі, або з понеділка, і вона в низці країн діятиме як мінімум до кінця цього року.

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22 12 2020 09:19
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