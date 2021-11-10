Євросоюз і Рада Європи заявили про повне неприйняття смертної кари

Європейський Союз і Рада Європи знову заявили про своє тверде неприйняття смертної кари в усіх країнах світу й за будь-яких обставин.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Смертна кара - це жорстоке, нелюдське покарання, що принижує гідність, суперечить праву на життя. Її скасування необхідне заради поваги людської гідності", - йдеться у спільній заяві цих двох організацій з нагоди Європейського та Всесвітнього дня боротьби проти смертної кари.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель і генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич зазначили у своїй заяві, що скасування смертної кари - це перш за все питання політичної волі. Кількість країн, у яких досі страчують людей, продовжує скорочуватись. Минулого року страти не проводилися в 176 країнах. Це 91% держав-членів ООН.

На підтвердження цього позитивного тренда вони відзначили скасування цього року страти ще в одному штаті США - Вірджинії, а також намір президента Джо Байдена скасувати її на федеральному рівні та мораторій на страту, введений генеральним прокурором США.

Вірменія ратифікувала другий факультативний протокол про скасування смертної кари, а Казахстан перебуває в процесі завершення його ратифікації.

"Ми закликаємо Білорусь перейти до скасування смертної кари", - йдеться в заяві європейських організацій.

Цього року Всесвітній день проти смертної кари присвячений темі жінок. Хоча у світі винесені ним смертні вироки становлять невеликий відсоток, залишається дискримінація за ознакою статі на всіх рівнях системи правосуддя. У низці країн жінок засуджують до страти частіше за чоловіків за "злочини сексуальної моралі", а пом'якшувальні обставини, пов'язані з гендерним насильством, рідко беруться до уваги в кримінальному процесі.

День проти смертної кари відзначається з 2007 року за рішенням Комітету міністрів Ради Європи. Це організація була першопрохідцем у справі скасування смертної кари. В результаті Європа з 1997 року де-факто є простором, вільним від смертної кари.

Нагадаємо, що у Білорусі вперше в 2021 році винесли смертний вирок. До смертної кари в Слуцьку засудили Віктора Скрундзика.