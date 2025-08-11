Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Євросоюз виділить Україні €1,6 млрд з доходів від заморожених активів росії

11 серпня 2025, 17:21
Євросоюз виділить Україні €1,6 млрд з доходів від заморожених активів росії
Фото: з вільного доступу
Це вже третій такий транш.

Євросоюз надасть Україні ще 1,6 млрд євро. Ці гроші були отримані за рахунок доходів від заморожених активів росії.

Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.

"Минулої п'ятниці (8 серпня - ред.) Європейський союз отримав 1,6 млрд євро так званого надприбутку, отриманого від відсотків за грошовими залишками, що утворилися за рахунок заморожених активів Центрального банку росії", - розповіли в Єврокомісії.

Там уточнили, що це вже третій такий транш. Перший було передано в липні 2024 року, а другий - у квітні 2025 року.

Новий транш охоплює той прибуток від заморожених активів росії, який було накопичено в першій половині 2025 року.

У ЄК уточнили, що 90% перших двох траншів було спрямовано Україні через Європейський фонд миру (EPF), а 10 % - через Механізм підтримки України (Ukraine Facility). Починаючи з третього траншу, 95 % коштів спрямовуватимуть на підтримку України через Механізм кредитного співробітництва з Україною (ULCM), а 5 % - через EPF.

війнаЄврокомісіядопомога Українізаморожені активи рф

Останні матеріали

Огляд тижня. Танці миру Трампа з путіним та напруження у Тихоокеанському регіоні – Мік Раян
Технології
Огляд тижня. Танці миру Трампа з путіним та напруження у Тихоокеанському регіоні – Мік Раян
Переклад iPress – 11 серпня 2025, 16:54
путін отримав від Трампа саміт мрії. Як Європа згуртовується навколо України – New York Times
Політика
путін отримав від Трампа саміт мрії. Як Європа згуртовується навколо України – New York Times
Переклад iPress – 11 серпня 2025, 12:26
Новий розворот Трампа. І чим займаються американські ЗМІ – Філліпс О'Брайен
Політика
Новий розворот Трампа. І чим займаються американські ЗМІ – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 11 серпня 2025, 01:23
Зустріч Трампа з путіним. П'ять сценаріїв завершення російсько-української війни – CNN
Політика
Зустріч Трампа з путіним. П'ять сценаріїв завершення російсько-української війни – CNN
Переклад iPress – 08 серпня 2025, 14:22
путін отримав чого прагнув – зустріч із Трампом. Україні не варто сподіватися на мир – Тімоті Еш
Політика
путін отримав чого прагнув – зустріч із Трампом. Україні не варто сподіватися на мир – Тімоті Еш
Переклад iPress – 08 серпня 2025, 11:24
Запросіть Велику Британію на мирні переговори. Інакше Зеленський буде зазнавати утисків – Бен Воллес
Політика
Запросіть Велику Британію на мирні переговори. Інакше Зеленський буде зазнавати утисків – Бен Воллес
Переклад iPress – 08 серпня 2025, 07:54
Гельсінський процес. Як болісна угода ознаменувала завершення Холодної війни – Едвард Лукас
Політика
Гельсінський процес. Як болісна угода ознаменувала завершення Холодної війни – Едвард Лукас
Переклад iPress – 07 серпня 2025, 11:52
Найбільша проблема Європи – не Трамп. Деморалізуючий песимізм еліти як самореалізуюче пророцтво – Мінна Аландер
Політика
Найбільша проблема Європи – не Трамп. Деморалізуючий песимізм еліти як самореалізуюче пророцтво – Мінна Аландер
Переклад iPress – 07 серпня 2025, 11:16
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється