Євросоюз засудив масовані удари росії та готує нові санкції

16 квітня 2026, 12:15
Фото: з вільного доступу
Глава Євроради висловив співчуття постраждалим та сім’ям загиблих внаслідок нових російських ударів.

Голова Європейської ради Антоніу Кошта відреагував на чергову масовану рф на Україну, пообіцявши, що ЄС продовжуватиме санкційний тиск на москву.

Про це він написав на платформі X.

Кошта наголосив, що росія навмисно тероризує цивільне населення України через те, що її агресивна війна зазнала поразки.

Він також пообіцяв, що ЄС продовжуватиме підтримку України та посилюватиме тиск на росію.

"росія повинна припинити цю війну терору. Необхідно досягти всеосяжного, справедливого та тривалого миру для України на основі принципів Статуту ООН та міжнародного права. З цією метою ЄС продовжуватиме посилювати тиск на росію. І ми будемо надавати незмінну підтримку Україні, яка захищається від російської агресії", – написав Кошта.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав міжнародну спільноту не звикати до постійних жертв серед українських цивільних внаслідок ударів рф та діяти для посилення тиску на москву.

"Такі атаки не можна нормалізувати. Це воєнні злочини, які потрібно зупиняти, а винних притягувати до відповідальності. Закликаємо міжнародну спільноту негайно діяти", – заявив Сибіга.

війнаатакаАнтоніу Коштаросія окупантиАндрій Сибіга

Вразливість Нарви. Як вигадана російська історія стала реальною проблемою для Естонії – Politico
