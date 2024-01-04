Євросоюзу потрібні нові ресурси фінаснування – прем'єр-міністр Бельгії

Додаткові доходи потенційно можна отримати через нові європейські податки, збільшення внесків країн-членів чи скорочення статей бюджету ЄС.

Європейському Союзу потрібно більше власних грошей.

Про це Politico заявив прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо.

Видання зазначає, що зараз Брюссель досяг межі у запитах до національних урядів щодо внесків.

Де Кроо зазначає, що, на тлі вторгнення росії в Україну, спаду глобальної пандемії та війни Ізраїлю в Газі європейські громадяни все більше покладаються на ЄС щодо стратегічного розв'язання глобальних проблем.

“З кожним серйозним викликом, з яким ми стикаємося, європейське населення, навіть більш євроскептичне, сподівається на те, що Європа розв’яже ці виклики, тому що країни самі не можуть цього зробити. Якщо ви хочете відповісти на ці запити, вам доведеться змінити свої пріоритети, що для нас неминуче призводить до дискусії: звідки взяти гроші?”, − сказав урядовець.