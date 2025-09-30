Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
YouTube заплатить мільйони за блокування облікового запису Трампа

30 вересня 2025, 12:53
YouTube заплатить мільйони за блокування облікового запису Трампа
Позов Дональда Трампа до Youtube був пов'язаний із блокуванням облікового запису політика після штурму Капітолію у 2021 році
YouTube погодився виплатити 24,5 мільйона доларів президенту США Дональду Трампу та іншим позивачам, чиї акаунти платформа заблокувала після заворушень поблизу Капітолію 6 січня 2021 року.
 
Про це пишуть New York Times та Wall Street Journal з посиланням на судові документи.
 
Частка, яку отримає Трамп у межах угоди — 22 мільйони доларів. Ці кошти будуть спрямовані до некомерційної організації Trust for the National Mall на будівництво бального залу в Білому домі.
 
Ще 2,5 мільйона доларів підуть іншим позивачам у цій справі, до яких входять Американський консервативний союз та письменниця Наомі Вульф.
 
YouTube заблокував канал Трампа після заворушень 6 січня в Капітолії США. У компанії тоді заявили, що це пов’язано з порушення політики щодо контенту, який може підбурювати до насильства. У березні 2023 року акаунт Трамп на Youtube відновили.
Дональд Трамп

