ЮНЕСКО збільшить допомогу для порятунку української культурної спадщини

Міжнародна організація презентувала рекомендації для порятунку культурної спадщини на територіях, які постраждали внаслідок руйнування Каховської ГЕС.

Про це повідомляє прес-служба Міністерство культури і інформаційної політики.

"Ми вдячні ЮНЕСКО та всім партнерам за активну участь у порятунку культурної спадщини України. Хоча ми маємо через безпекову ситуацію та тимчасову окупацію труднощі з доступом до територій, що постраждали внаслідок руйнування росіянами Каховської ГЕС, маємо всі разом використати усі можливості, аби врятувати українські культурні цінності. Водночас цінність людського життя має залишатись основним пріоритетом", – сказав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Представники ЮНЕСКО зазначили, що організація має збільшити допомогу для порятунку української культурної спадщини з огляду на масштаби трагедії.

В 2023-2024 роках очікується продовження моніторингу і ідентифікації об'єктів, які постраждали. Робити це планують на основі супутникових зображень ГЕС, оцінка та документування пошкоджень, оцінка збитків на місці, осушення та очищення, стабілізація та консервація об‘єктів культурної спадщини, включно з археологічними знахідками, проведення археологічних розкопок і створення умов для зберігання знахідок, заходи із запобігання пограбуванню об‘єктів та незаконному обігу культурних цінностей.

Заступник міністра Катерина Чуєва додала, що питання збереження культурної спадщини потребують ґрунтовної дискусії в контексті можливого відновлення ГЕС.

"Йдеться про сотні пам‘яток, які були відомі вже на момент затоплення, а до них будуть додаватися і щойно виявлені об‘єкти" - додала Чуєва.