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CУСПІЛЬСТВО

З 1700 дронів, які росія придбала в Ірану, 540 уже використано проти України - Буданов

24 грудня 2022, 15:07
З 1700 дронів, які росія придбала в Ірану, 540 уже використано проти України - Буданов
Фото: РБК-УКРАЇНА
осія придбала в Ірану 1700 ударних безпілотників та використала проти України 540 з них.
Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю The New York Times.
 
За словами Буданова, відповідно до контракту, укладеного влітку, росія придбала в Ірану 1700 безпілотників "Шахед". Вони постачаються партіями.
 
За його словами, на сьогодні росія запустила близько 540 безпілотників для тактичних ударів уздовж лінії фронту та для таких, що спрямовані на електростанції, опори ліній електропередачі та електричні підстанції.
 
При цьому зазначається, що Іран досі відмовлявся підтримати росію у постачанні балістичних ракет, про що раніше попереджали українські офіційні особи.
 
"Іран не поспішає з цим зі зрозумілих причин, тому що як тільки росія запустить перші ракети, тиск санкцій на Іран посилиться", - сказав Буданов.
 
Президент України Володимир Зеленський під час свого виступу у Конгресі США заявив, що росія знайшла спільника в геноцидній політиці - Іран. Він додав, що співпраця цих двох країн загрожує не лише Україні, а й усім союзникам США.
 
Іран відповів Зеленському та попередив про обмежене "терпіння до необґрунтованих звинувачень".
 
РосіявійнаІрандронибезпілотникирозвідкаГУР МОУ

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