З окупації повернули ще одного українського підлітка

Він перебував під наглядом військових рф.

Ще одного українського підлітка вдалося повернути з тимчасово окупованої території в межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі.

"17-річний хлопець провів більшість свого життя в окупації, де щодня жив у страху: постійні перевірки російських військових, ризик сказати щось "не те", що могло б призвести до проблем для нього або його матері", — розповів Єрмак.

За його словами, особливу тривогу викликала ймовірність мобілізації до армії рф.

"Спроби самостійно виїхати до батька, який перебуває на підконтрольній Україні території, неодноразово зривалися через жорсткий контроль окупантів. Зрештою хлопець звернувся по допомогу", - додав він.

Радник зазначив, що завдяки сприянню команди Української мережі за права дитини вдалося оформити необхідні документи та спланувати безпечний маршрут евакуації.

Нині хлопець перебуває в безпеці, поруч із рідними, отримує необхідну допомогу та підтримку. Попереду — новий етап його життя.

"Наша боротьба триває доти, доки кожна українська дитина, викрадена росією, не повернеться додому", - підсумував керівник ОП.

Лише ворча, 13 серпня, чергову групу українських дітей вдалося вивезти з окупації.