Ще одну групу українських дітей вдалося вивезти з окупації

Частина з них возз’єдналися з родинами після трирічної розлуки.

У межах ініціативи Президента Bring Kids Back UA вдалося врятувати ще одну групу українських дітей з тимчасово окупованих територій.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Telegram-каналі.

"Серед врятованих — хлопчик, чия мама загинула, а батько втратив ноги внаслідок атаки дрону; сестра з двома братами, опікунам яких погрожували відібрати дітей через відмову отримати російські документи; підлітки, які навіть у російській школі співали заборонений гімн України; родина, яка жила на замінованій вулиці в постійному страху смерті. Дехто з них вперше за майже три роки возз’єднався з батьками", - йдеться у дописі.

Єрмак подякував Save Ukraine та всім міжнародним партнерам за сприяння у поверненні дітей.

За даними Офісу Президента, станом на кінець липня Україні вдалося повернути з росії 1 458 дітей.

Нещодавно ми також писали, що з окупованого Криму повернули багатодітну родину.