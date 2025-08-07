З окупованого Криму повернули багатодітну родину

Сім’я пройшла складний маршрут і тепер перебуває в Києві.

З тимчасово окупованого Криму на підконтрольну Україні територію вдалося повернути багатодітну родину: маму та п’ятьох дітей.

Повернення відбулося в межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA, повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

За його словами, в окупації жінка зазнавала тиску та погроз з боку російської влади. Зокрема, окупаційна поліція погрожувала кримінальним переслідуванням їй та дітям через підписки на українські новинні канали, виявлені в телефоні.

Розуміючи небезпеку, родина вирушила в довгу та складну подорож через кілька країн, аби повернутися додому. Зараз вони вже перебувають у Києві та забезпечені всім необхідним для інтеграції: з родиною працюють психологи, а діти влаштовані в школу та дитячий садок.

