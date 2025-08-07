Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
З окупованого Криму повернули багатодітну родину

07 серпня 2025, 16:02
З окупованого Криму повернули багатодітну родину
Фото: з вільних джерел
Сім’я пройшла складний маршрут і тепер перебуває в Києві.

З тимчасово окупованого Криму на підконтрольну Україні територію вдалося повернути багатодітну родину: маму та п’ятьох дітей. 

Повернення відбулося в межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA, повідомив  керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

За його словами, в окупації жінка зазнавала тиску та погроз з боку російської влади. Зокрема, окупаційна поліція погрожувала кримінальним переслідуванням їй та дітям через підписки на українські новинні канали, виявлені в телефоні.

Розуміючи небезпеку, родина вирушила в довгу та складну подорож через кілька країн, аби повернутися додому. Зараз вони вже перебувають у Києві та забезпечені всім необхідним для інтеграції: з родиною працюють психологи, а діти влаштовані в школу та дитячий садок.

Нещодавно ми писали, що коаліція з 38 країн закликала росію повернути українських дітей

 

дітиокупація

