Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

З початку поточної доби російські найманці на Донбасі не порушували режим припинення вогню

Бійці ЗС України не постраждали
30 травня, в районі проведення операції ОС російські найманці чотири рази порушили режим припинення вогню. Зокрема, в районі н.п. Майорськ відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру.
З початку поточної доби російські найманці на Донбасі не порушували режим припинення вогню

З початку поточної доби російські найманці на Донбасі не порушували режим припинення вогню, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-центр штабу Операції об'єднаних сил.

"Станом на 7:00 ранку, 31 травня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Українські військовослужбовці не постраждали", - сказано в ранковому зведенні на сторінці штабу ООС у Facebook у понеділок уранці.

Разом із тим, за минулу добу, 30 травня, в районі проведення операції ОС російські найманці чотири рази порушили режим припинення вогню. Зокрема, в районі н.п. Майорськ відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру, ручних і станкових протитанкових гранатометів, а також зі стрілецької зброї.

У тому ж напрямку найманці двічі з ручних протитанкових гранатометів здійснили дистанційне мінування мінами ПОМ-2.

По позиціях українських захисників поблизу н.п. Золоте-4 найманці вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Нагадаємо, що Україна шукатиме інше місто замість Мінська для переговорів щодо Донбасу.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

31 05 2021 10:08
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Серґей Кіслов - у світі спостерігається зростання попиту на соняшникову олію

Серґей Кіслов - у світі спостерігається зростання попиту на соняшникову олію

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.