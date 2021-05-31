З початку поточної доби російські найманці на Донбасі не порушували режим припинення вогню
З початку поточної доби російські найманці на Донбасі не порушували режим припинення вогню, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-центр штабу Операції об'єднаних сил.
"Станом на 7:00 ранку, 31 травня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Українські військовослужбовці не постраждали", - сказано в ранковому зведенні на сторінці штабу ООС у Facebook у понеділок уранці.
Разом із тим, за минулу добу, 30 травня, в районі проведення операції ОС російські найманці чотири рази порушили режим припинення вогню. Зокрема, в районі н.п. Майорськ відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру, ручних і станкових протитанкових гранатометів, а також зі стрілецької зброї.
У тому ж напрямку найманці двічі з ручних протитанкових гранатометів здійснили дистанційне мінування мінами ПОМ-2.
По позиціях українських захисників поблизу н.п. Золоте-4 найманці вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Нагадаємо, що Україна шукатиме інше місто замість Мінська для переговорів щодо Донбасу.
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