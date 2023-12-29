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​З початку повномасштабної війни росія випустила понад 300 ракет Х-22. Жодну не збили – Ігнат

29 грудня 2023, 13:11
​З початку повномасштабної війни росія випустила понад 300 ракет Х-22. Жодну не збили – Ігнат
Для їх перехоплення потрібні спеціальні засоби – такі системи ППО як Patriot.

З початку повномасштабного вторгнення росія випустила по Україні 300 ракет Х-22, жодна з яких не була збита засобами протиповітряної оборони.

Про це розповів у ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Укрінформ.

"Ракета Х-22 летить зі швидкістю чотири тисячі кілометрів на годину, вона заходить на свою ціль здебільшого по балістичній траєкторії, тому і для її перехоплення потрібні спеціальні засоби. Потрібні такі системи ППО як Patriot, тому з цими ракетами не так просто. Понад 300 цих ракет противник застосував з часу повномасштабного вторгнення. Крім Х-22, у них є іще модернізована версія цієї ракети – Х-32. Імовірно, сьогодні теж застосовувалися і такі ракети", – сказав він.

На запитання, чи збили засоби протиповітряної оборони якийсь відсоток ракет Х-22 і Х-32, Ігнат відповів, що ні.

Він також уточнив, що ворог застосовує ці типи ракет здебільшого на Південному і Східному напрямках, а також на Півночі.

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