Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

За 15 тисяч хворих на COVID-19 на день ми можемо ввести локдаун, - Зеленський

За такої кількості хворих може не вистачити лікарів та лікарняних ліжок
Жорсткий карантин в Україні, так званий локдаун, можуть ввести в Україні, якщо щоденно будуть підтверджувати 15 тисяч нових випадків коронавірусу.
За 15 тисяч хворих на COVID-19 на день ми можемо ввести локдаун, - Зеленський Фото: ІТС.ua

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на прес-службу президента.

"Місяць тому ми вважали, що за 9,5 тисяч захворілих на день наша медицина зупиниться - не буде вистачати ліжок в інфекційних лікарнях та медиків... На сьогодні міністр (охорони здоров'я - ред.) Степанов правий, що за 15 тисяч ми можемо ввести локдаун", - наголосив він.

За словами Зеленського, зараз кількість медиків, які займаються лікуванням хворих на COVID-19, намагаються збільшити шляхом перепрофілювання відділень медзакладів та залучення інтернів і студентів.

Нагадаємо, що 22 жовтня станом на 9:00 зафіксовано 7 053 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 10 2020 17:36
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Нова еліта" пропонує проведення оффлайн зустрічей: чесного і відкритого, сміливого діалогу віч-на-віч

"Нова еліта" пропонує проведення оффлайн зустрічей: чесного і відкритого, сміливого діалогу віч-на-віч

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.