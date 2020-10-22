За 15 тисяч хворих на COVID-19 на день ми можемо ввести локдаун, - Зеленський

За такої кількості хворих може не вистачити лікарів та лікарняних ліжок

Жорсткий карантин в Україні, так званий локдаун, можуть ввести в Україні, якщо щоденно будуть підтверджувати 15 тисяч нових випадків коронавірусу.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на прес-службу президента.

"Місяць тому ми вважали, що за 9,5 тисяч захворілих на день наша медицина зупиниться - не буде вистачати ліжок в інфекційних лікарнях та медиків... На сьогодні міністр (охорони здоров'я - ред.) Степанов правий, що за 15 тисяч ми можемо ввести локдаун", - наголосив він.

За словами Зеленського, зараз кількість медиків, які займаються лікуванням хворих на COVID-19, намагаються збільшити шляхом перепрофілювання відділень медзакладів та залучення інтернів і студентів.

Нагадаємо, що 22 жовтня станом на 9:00 зафіксовано 7 053 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19