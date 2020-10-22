CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЖорсткий карантин в Україні, так званий локдаун, можуть ввести в Україні, якщо щоденно будуть підтверджувати 15 тисяч нових випадків коронавірусу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
За 15 тисяч хворих на COVID-19 на день ми можемо ввести локдаун, - Зеленський
За такої кількості хворих може не вистачити лікарів та лікарняних ліжок
Фото: ІТС.ua
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на прес-службу президента.
"Місяць тому ми вважали, що за 9,5 тисяч захворілих на день наша медицина зупиниться - не буде вистачати ліжок в інфекційних лікарнях та медиків... На сьогодні міністр (охорони здоров'я - ред.) Степанов правий, що за 15 тисяч ми можемо ввести локдаун", - наголосив він.
За словами Зеленського, зараз кількість медиків, які займаються лікуванням хворих на COVID-19, намагаються збільшити шляхом перепрофілювання відділень медзакладів та залучення інтернів і студентів.
Нагадаємо, що 22 жовтня станом на 9:00 зафіксовано 7 053 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19
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22 10 2020 17:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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