За минулу добу російські найманці на Донбасі один раз порушили режим припинення вогню
За минулу добу російські найманці на Донбасі один раз порушили режим тиші, здійснивши кілька неприцільних черг зі стрілецької зброї, втрат серед українських військовослужбовців немає, повідомили в прес-центрі штабу Операції об'єднаних сил, зазначає "Інтерфакс-Україна".
"За минулу добу, 9 жовтня, зафіксований 1 факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації ... Бойових втрат, у результаті ворожих пострілів не було", - йдеться в ранковому зведенні на сторінці штабу в Фейсбук у суботу.
Зокрема, в районі відповідальності Оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу населеного пункту Шуми противник зробив кілька неприцільних черг зі стрілецької зброї. "Ця вогнева провокація противника не несла загрози нашим захисникам, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували", - уточнили в штабі.
Також повідомляється, що військовослужбовці ЗСУ спільно з пожежниками ДСНС продовжують гасити пожежі на території Донецької та Луганської областей.
Зокрема в п'ятницю об'єднані сили локалізували пожежу поблизу населених пунктів Новоолександрівка і Катеринівка, неподалік Майорська, в нічний час, остаточно ліквідований осередок загоряння, а поблизу Болотеного боротьба з вогнем триває.
"З початку поточної доби, 10 жовтня, в районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. На всій лінії розмежування спостерігається тиша", - констатували в штабі.
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