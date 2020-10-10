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За минулу добу російські найманці на Донбасі один раз порушили режим припинення вогню

За минулу добу, 9 жовтня, зафіксований 1 факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації
"З початку поточної доби, 10 жовтня, в районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. На всій лінії розмежування спостерігається тиша", - констатували в штабі.
За минулу добу російські найманці на Донбасі один раз порушили режим припинення вогню Фото: depo.ua

За минулу добу російські найманці на Донбасі один раз порушили режим тиші, здійснивши кілька неприцільних черг зі стрілецької зброї, втрат серед українських військовослужбовців немає, повідомили в прес-центрі штабу Операції об'єднаних сил, зазначає "Інтерфакс-Україна".

"За минулу добу, 9 жовтня, зафіксований 1 факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації ... Бойових втрат, у результаті ворожих пострілів не було", - йдеться в ранковому зведенні на сторінці штабу в Фейсбук у суботу.

Зокрема, в районі відповідальності Оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу населеного пункту Шуми противник зробив кілька неприцільних черг зі стрілецької зброї. "Ця вогнева провокація противника не несла загрози нашим захисникам, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували", - уточнили в штабі.

Також повідомляється, що військовослужбовці ЗСУ спільно з пожежниками ДСНС продовжують гасити пожежі на території Донецької та Луганської областей.

Зокрема в п'ятницю об'єднані сили локалізували пожежу поблизу населених пунктів Новоолександрівка і Катеринівка, неподалік Майорська, в нічний час, остаточно ліквідований осередок загоряння, а поблизу Болотеного боротьба з вогнем триває.

"З початку поточної доби, 10 жовтня, в районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. На всій лінії розмежування спостерігається тиша", - констатували в штабі.

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10 10 2020 15:14
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