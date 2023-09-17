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ПОЛІТИКА

За півтора року росія витратила на війну з Україною близько $167,3 млрд

17 вересня 2023, 10:23
За півтора року росія витратила на війну з Україною близько $167,3 млрд
Фото: з вільного доступу
кремль витрачає близько 300 млн доларів щодня на війну з Україною.

росія за 18 місяців повномасштабного вторгнення в Україну витратила на війну близько 167,3 млрд доларів.

Про це повідомляє Forbes.

кремль витрачає близько 300 млн доларів щодня на війну з Україною. А російський бюджет витратив за січень-червень цього більше, ніж планував витратити за весь 2023 рік.

Попри це, росія подвоює військовий бюджет, а утримання російського солдата стає все меншим.

Прямі військові витрати і вартість втраченої техніки росії за 18 місяців війни (з 24 лютого 2022 року по 24 серпня 2023 року) становлять близько 167,3 млрд доларів, за розрахунками Forbes на основі даних Генштабу ЗСУ. Ця оцінка не включає постійні витрати на оборону, не пов'язані з військовими діями, а також економічні втрати країни-агресора.

Серед найбільших статей витрат: забезпечення військових дій (51,3 млрд доларів), зарплати військових (35,1 млрд доларів), компенсації сім'ям загиблих (25,6 млрд доларів) і поранених (21 млрд доларів) та вартість знищеної техніки (34 млрд доларів).

Раніше повідомлялось, що росії вдалося подолати санкційний тиск і тепер вона здатна виробляти більшу кількість ракет, ніж до початку повномасштабного вторгнення. 

війнарф тероризм

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