Глава оборонного відомства Болгарії Тодор Тагарев заявив, що в стратегічній концепції НАТО захист Чорного моря визначений як пріоритет.

Про це повідомляє Європейська правда.

"В останні роки Чорноморський басейн став свідком першої за останні 78 років масштабної війни в Європі", - сказав Тагарев і додав, що останнім часом у Чорному морі зросла кількість провокацій проти країн-членів НАТО.

"У зв'язку зі зміною ситуації НАТО у своїй стратегічній концепції визначила захист Чорного моря своїм пріоритетом. Чорне море є надзвичайно важливим для безпеки, а також для економіки, транспорту та екології всіх країн-членів Альянсу в регіоні", – додав болгарський міністр оборони.

Це надзвичайно підвищує роль і відповідальність болгарських ВМС і вимагає серйозних інвестицій для їх прискореної модернізації та тісної інтеграції і взаємодії зі збройними силами інших країн-членів Альянсу, вважає міністр.

Нагадаємо, що на початку місяця уряд Болгарії схвалив надання Україні бронетранспортерів.