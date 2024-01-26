Закликатимемо Конгрес схвалити фінансування України і публічно, і приватно – Пентагон

США надали Україні останній пакет допомоги у грудні 2023 року.

У Пентагоні нагадали, що США не можуть надавати допомогу Україні з грудня, тому відомство продовжить закликати Конгрес схвалити відповідний запит як публічно, так і приватно.

Про це на брифінгу заявила речниця Пентагону Сабріна Сінгх, повідомляє "Європейська правда".

Вона згадала про допомогу Україні у контексті поглиблення відносин між росією і КНДР.

"Продовження фінансування, продовження підтримки з боку цих країн продовжує цю війну. Це те, що нас турбує, і саме тому ми взяли на себе зобов'язання підтримувати Україну, але ми не можемо цього робити без ухвалення додаткового запиту", – зазначила Сінгх.

Вона нагадала, що США надали Україні останній пакет допомоги у грудні 2023 року.

"Тому ми продовжуватимемо закликати Конгрес, як публічно, так і під час приватних зустрічей, ухвалити додатковий запит", – сказала речниця Пентагону.

Вона підкреслила, що якщо США не зможуть підтримувати Україну, це викличе занепокоєння.

"І я думаю, що члени Конгресу з обох партій розуміють, який вплив це може мати", – додала Сінгх.