Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Закликатимемо Конгрес схвалити фінансування України і публічно, і приватно – Пентагон

26 січня 2024, 09:51
Закликатимемо Конгрес схвалити фінансування України і публічно, і приватно – Пентагон
Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa
США надали Україні останній пакет допомоги у грудні 2023 року.

У Пентагоні нагадали, що США не можуть надавати допомогу Україні з грудня, тому відомство продовжить закликати Конгрес схвалити відповідний запит як публічно, так і приватно.

Про це на брифінгу заявила речниця Пентагону Сабріна Сінгх, повідомляє "Європейська правда".

Вона згадала про допомогу Україні у контексті поглиблення відносин між росією і КНДР.

"Продовження фінансування, продовження підтримки з боку цих країн продовжує цю війну. Це те, що нас турбує, і саме тому ми взяли на себе зобов'язання підтримувати Україну, але ми не можемо цього робити без ухвалення додаткового запиту", – зазначила Сінгх.

Вона нагадала, що США надали Україні останній пакет допомоги у грудні 2023 року.

"Тому ми продовжуватимемо закликати Конгрес, як публічно, так і під час приватних зустрічей, ухвалити додатковий запит", – сказала речниця Пентагону.

Вона підкреслила, що якщо США не зможуть підтримувати Україну, це викличе занепокоєння.

"І я думаю, що члени Конгресу з обох партій розуміють, який вплив це може мати", – додала Сінгх.

СШАКонгрес СШАдопомога Українівійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Без допомоги з боку США ситуація на фронті значно погіршиться за кілька тижнів. Вирішальними стануть РЕБ та беспілотники – естонський аналітик Карл
Cуспільство
Без допомоги з боку США ситуація на фронті значно погіршиться за кілька тижнів. Вирішальними стануть РЕБ та беспілотники – естонський аналітик Карл
Переклад iPress – 26 січня 2024, 12:23
Прогнози щодо війни в Україні зазвичай помилкові. Ще один прогноз на 2024 рік – Майкл Пек
Технології
Прогнози щодо війни в Україні зазвичай помилкові. Ще один прогноз на 2024 рік – Майкл Пек
Переклад iPress – 26 січня 2024, 06:57
Що путін може запропонувати Кім Чен Ину. Не можна ігнорувати зростаючу загрозу з боку Північної Кореї – Washington Post
Політика
Що путін може запропонувати Кім Чен Ину. Не можна ігнорувати зростаючу загрозу з боку Північної Кореї – Washington Post
Переклад iPress – 25 січня 2024, 16:02
Словаччина ізолюється. Фіцо хоче призначити очільником розвідки ексначальника поліції, причетного до вбивства журналіста – VSQUARE
Політика
Словаччина ізолюється. Фіцо хоче призначити очільником розвідки ексначальника поліції, причетного до вбивства журналіста – VSQUARE
Переклад iPress – 25 січня 2024, 11:03
Не дуже втішне зведення з Авдіївки. До того ж росія відновила операції з гелікоптерами – Frontelligence Insight
Cуспільство
Не дуже втішне зведення з Авдіївки. До того ж росія відновила операції з гелікоптерами – Frontelligence Insight
Переклад iPress – 25 січня 2024, 08:02
Таємна зброя путіна. Успіх України на Чорному морі викриває брак рішучості Заходу – Пітер Дікінсон
Політика
Таємна зброя путіна. Успіх України на Чорному морі викриває брак рішучості Заходу – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 24 січня 2024, 16:44
Згинуть наші воріженьки: якби ж то. Авторитетна розповідь про війну України проти російської агресії – Едвард Лукас
Cуспільство
Згинуть наші воріженьки: якби ж то. Авторитетна розповідь про війну України проти російської агресії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 24 січня 2024, 12:19
Світ має навчитися на трагедії Польщі. Відновлювати демократію ще важче, ніж створювати її – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Світ має навчитися на трагедії Польщі. Відновлювати демократію ще важче, ніж створювати її – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 23 січня 2024, 23:35
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється