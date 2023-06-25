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ПОЛІТИКА

Заколот "Вагнера" є прямим викликом путіну та надає Україні перевагу на полі бою – Блінкен

25 червня 2023, 21:01
Заколот
"путіну доведеться відповісти за багато чого в найближчі тижні і місяці".

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що заколот найманців угруповання "Вагнер" Євгєнія Прігожина проти влади президента росії владіміра путіна є "прямим викликом" його авторитету і надає Україні перевагу на полі бою в її війні за вигнання російських військ. 

"Це викликає глибокі питання. Це показує реальні тріщини. Ми не можемо спекулювати або точно знати, до чого це призведе. Ми знаємо, що путіну доведеться відповісти за багато чого в найближчі тижні і місяці", – сказав Блінкен в неділю в програмі "Обличчям до нації" на телеканалі CBS.

Про це повідомляє Bloomberg.

Блінкен 25 червня у чотирьох телевізійних інтерв'ю дав послідовний меседж, заявивши, що США зосереджені на підтримці України та її контрнаступу проти російських сил.

"В тій мірі, в якій росія зараз відволікається, в якій путіну доводиться турбуватися про те, що відбувається всередині росії, в тій мірі, в якій йому доводиться турбуватися про те, що він намагається зробити (безуспішно) в Україні, я думаю, що це створює додаткову перевагу для українців", – сказав він в ефірі програми "Стан справ в країні" на телеканалі CNN. 

Блінкен заявив, що США контактували з російськими офіційними особами щодо безпеки американського персоналу і громадян в регіоні, і що американська розвідка не помітила жодних змін в ядерній політиці росії на тлі кризи.

Похід Прігожина до москви «був прямим викликом владі путіна», сказав Блінкен в ефірі телеканалу CBS, але відмовився коментувати інформацію про те, що американській розвідці було відомо про заколот до його початку. Пізніше він сказав в ефірі NBC, що "для багатьох людей не було секретом протягом багатьох місяців, що ця напруженість зростала, вона назрівала".

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Путінзаколотвагнерпрігожин

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