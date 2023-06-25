Збройне протистояння на шляху до москви стало найдраматичнішою боротьбою за владу в росії за останні десятиліття – NYT

Наслідки заколоту наштовхують американських союзників Києва як на можливості, так і на небезпеку в, можливо, найбільш нестабільний момент з перших днів вторгнення в Україну.

Дії Прігожина і його найманців свідчать про те, що влада путіна є найслабкішою, ніж будь-коли з моменту його вступу на посаду понад два десятиліття тому.

Про це пише The New York Times.

Наслідки заколоту наштовхують американських союзників Києва як на можливості, так і на небезпеку в, можливо, найбільш нестабільний момент з перших днів вторгнення в Україну. Безлад у росії може призвести до зриву її військових зусиль саме тоді, коли українські війська ведуть свій довгоочікуваний контрнаступ, але офіційні особи у Вашингтоні залишаються занепокоєними через непередбачуваного, озброєного ядерною зброєю путіна, який відчуває себе вразливим.

Збройне протистояння на шляху до москви, яким би коротким воно не було, представляло собою найдраматичнішу боротьбу за владу в росії з часів невдалого державного перевороту 1991 року проти Михайла Горбачова та протистояння 1993 року між Борисом Єльциним і парламентом. Однак, на відміну від тих епізодів, у Вашингтона не було фаворита в боротьбі. Прігожин не більше друг Сполучених Штатів, ніж путін.

Байден відповів на кризу, не відповівши. Вибрав обережність, а не висловлювання, що дало б путіну можливість стверджувати, що все це іноземна змова, що часто є першим рядком у методичках кремля щоразу, коли виникають внутрішні проблеми.

Джейк Салліван, радник президента з національної безпеки, скасував поїздку до Данії, щоб залучити підтримку України, щоб він міг супроводжувати Байдена до Кемп-Девіда, і натомість провів заплановану зустріч за допомогою відео. Генерал Марк А. Міллі, голова Об’єднаного комітету начальників штабів, також скасував візит до Ізраїлю та Йорданії.

Офіційні особи США приділяли особливу увагу ядерному арсеналу росії, нервуючи через нестабільність у країні, здатній знищити більшу частину планети. Але високопоставлений чиновник адміністрації сказав, що уряд не помітив жодних змін у розташуванні російської зброї та також не змінив ядерну позицію Америки.

Андреа Кендалл-Тейлор, давній аналітик російської розвідки, яка зараз працює в Центрі нової американської безпеки, сказала, що Сполучені Штати мають обмежені можливості впливати на події, які відбуваються там, і повинні зосередитися на запобіганні поширенню насильства та безладів.

"Вашингтон повинен уникати розпалювання глибоко вкоріненої параної всередині росії щодо того, що США чи НАТО намагатимуться використати хаос", – сказала вона. "Це буде важливо для запобігання надмірній реакції в москві та в довгостроковій перспективі, якщо прийде час стабілізувати відносини з якоюсь майбутньою росією".