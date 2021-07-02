Закон про компенсації на електроенергію ухвалено з порушенням регламенту Верховної Ради — КШЕ

Законопроект №4672 для компенсацій за підвищення тарифів на електроенергію було прийнято з порушенням регламенту Верховної Ради.

Про це повідомляє Центр аналізу публічних фінансів та публічного управління Київської школи економіки у Telegram, пише "Економічна правда".

За словами аналітиків, 1,4 млрд грн, які плануються виділити на програму заберуть із програми на фінансування пільг і житлових субсидій. Таким чином, чистий ефект для бюджету від даної зміни буде нейтральним.

"Весь свій законодавчій шлях - від реєстрації у парламенті, і до підписання Президентом, цей законопроект пройшов лише за один день. Але це порушує значну кількість вимог Регламенту Верховної Ради, і є поганим прецедентом у законотворчій практиці, особливо в частині, що стосується публічних фінансів", - йдеться у повідомленні.

29 січня цей проект закону було зареєстровано, і в той саме день - розглянуто комітетом, включено до порядку денного Ради, прийнято голосуванням, і підписано не лише Головою Верховної Ради, але й Президентом. "В той час як за регламентом на це передбачено час на опрацювання депутатами проектів законів та подання альтернативних", - повідомили у КШЕ.

А Комітет Ради з питань антикорупційної політики направив висновок щодо законопроекту лише на наступний робочий день, - 01.02.2021, - тобто в рамках строків, але коли вже законопроект був прийнятий. Тим самим було порушено статті 93, 96, 100, 101 Регламенту ВРУ.

"Підтримуючи в цілому мету законопроекту, не можемо проігнорувати цей факт. Адже дотримання встановлених регламентом процедур є не просто вимогою, але й запобіжником від ухвалення рішень, що можуть в перспективі спричинити економічні, соціальні те репутаційні втрати щодо публічних фінансів", - наголосили у центрі.

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