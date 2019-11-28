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Законопроект Кабміну про азартні ігри передбачає створення монополії на цьому ринку

"Гральний бізнес точно наступного року буде працювати в межах закону. В бюджет надходження від цього виду діяльності вже закладено," - наголосила Хотенко
"Гральний бізнес точно наступного року буде працювати в межах закону. В бюджет надходження від цього виду діяльності вже закладено," - наголосила Хотенко. Крім цього, в статті підкреслили, що в альтернативному законопроекті також передбачено створення спеціального фонду, який буде спрямовувати кошти на лікування від лудоманії.
Законопроект Кабміну про азартні ігри передбачає створення монополії на цьому ринку Фото: europe-today.ru

В урядовому законопроекті про легалізацію азартних ігор передбачається монополія ринку та лише 3 млрд надходжень у бюджет щороку. Проте у альтернативному законопроекті №2285-2 ця сума складає не менше ніж 9 мільярдів на початку роботи ринку і 40 мільярдів гривень на рік, коли ігорний бізнес запрацює в повній мірі, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

“В урядовому законопроекті передбачається монополія, яка не вирішує питання легалізації. На мою думку, законопроєкт лише частково виводить ігровий бізнес з тіні. Натомість, наразі є ще сім альтернативних законопроєктів. Приміром, в законопроєкті 2285-2 прописано норми, згідно з якими надходження до бюджету можуть складати не менше 9 мільярдів, а коли бізнес цілком запрацює, то вони зможуть поповнити державну казну приблизно на 40 мільярдів гривень. Натомість урядовий проєкт передбачає надходження до бюджету в розмірі 3 мільярдів гривень. Мається на увазі, надходження від продажу ліцензії на гральну діяльність”, - розповіла виданню голова ради Інституту податкових реформ Олена Хотенко.

Вона також зазначила, що азартні ігри мають легалізувати до наступного року, щоб ігорний бізнес вже у 2020 міг працювати законно.

"Гральний бізнес точно наступного року буде працювати в межах закону. В бюджет надходження від цього виду діяльності вже закладено," - наголосила Хотенко.

Крім цього, в статті підкреслили, що в альтернативному законопроекті також передбачено створення спеціального фонду, який буде спрямовувати кошти на лікування від лудоманії. 

Альтернативним законопроектом (2285-2) запроваджується спецфонд, направлений на соціальний захист тих, хто страждає на лудоманію (ігрову залежність). У цей спецфонд від діяльності грального бізнесу відраховуватимуться гроші на лікування лудоманів”, - підкреслили автори матеріалу.

Нагадаємо, що понад половина українців не хоче легалізації азартних ігор

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28 11 2019 16:50
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