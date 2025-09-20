Зеленський анонсував зустріч із Трампом під час Генасамблеї ООН

Зеленський зазначив, що у діалозі з Трампом хоче отримати чіткі сигнали щодо гарантій безпеки та подальших санкцій проти росії.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що під час Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку проведе двосторонню зустріч зі своїм американським колегою Дональдом Трампом.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, глава держави наголосив, що у рамках візиту заплановано велику кількість переговорів, зокрема в економічній, технологічній та оборонній сферах. Окремо відбудеться зустріч перших леді України та США, де планують обговорити гуманітарні питання, зокрема захист дітей.

Зеленський зазначив, що у діалозі з Трампом хоче отримати чіткі сигнали щодо гарантій безпеки та подальших санкцій проти росії.

"Ми підготували основу для гарантій безпеки, на яку готова йти Європа з урахуванням того, що США будуть поруч. Було багато дискусій і на рівні армій, і на рівні генштабів. Ці питання плануємо обговорити вже у Нью-Йорку", — сказав президент.

За його словами, Вашингтон очікує від Європи рішучіших кроків у санкційній політиці проти москви.

"Ми підтримуємо, щоб Європа накладала санкції й посилювала тарифну політику проти тих, хто купує російські енергоресурси. Але не можна зволікати — це лише знижує тиск на путіна. Ми готові до зустрічі з ним у будь-якому форматі, але він не готовий", — додав Зеленський.