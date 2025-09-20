Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Зеленський анонсував зустріч із Трампом під час Генасамблеї ООН

20 вересня 2025, 14:03
Зеленський анонсував зустріч із Трампом під час Генасамблеї ООН
джерело president.gov.ua
Зеленський зазначив, що у діалозі з Трампом хоче отримати чіткі сигнали щодо гарантій безпеки та подальших санкцій проти росії.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що під час Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку проведе двосторонню зустріч зі своїм американським колегою Дональдом Трампом.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, глава держави наголосив, що у рамках візиту заплановано велику кількість переговорів, зокрема в економічній, технологічній та оборонній сферах. Окремо відбудеться зустріч перших леді України та США, де планують обговорити гуманітарні питання, зокрема захист дітей.

Зеленський зазначив, що у діалозі з Трампом хоче отримати чіткі сигнали щодо гарантій безпеки та подальших санкцій проти росії.

"Ми підготували основу для гарантій безпеки, на яку готова йти Європа з урахуванням того, що США будуть поруч. Було багато дискусій і на рівні армій, і на рівні генштабів. Ці питання плануємо обговорити вже у Нью-Йорку", — сказав президент.

За його словами, Вашингтон очікує від Європи рішучіших кроків у санкційній політиці проти москви.

"Ми підтримуємо, щоб Європа накладала санкції й посилювала тарифну політику проти тих, хто купує російські енергоресурси. Але не можна зволікати — це лише знижує тиск на путіна. Ми готові до зустрічі з ним у будь-якому форматі, але він не готовий", — додав Зеленський.

Дональд ТрампГенасамблея ООНпереговориВолодимир Зеленський

Останні матеріали

Арктика як полігон. Сезонний експеримент Китаю та його довгострокова ціна – Politico
Політика
Арктика як полігон. Сезонний експеримент Китаю та його довгострокова ціна – Politico
Переклад iPress – 19 вересня 2025, 16:42
Хто володітиме новинами завтра. Як мільярдер Трампа скуповує медіа, і чим це загрожує крихкій американській демократії – Вільям Д. Коган
Політика
Хто володітиме новинами завтра. Як мільярдер Трампа скуповує медіа, і чим це загрожує крихкій американській демократії – Вільям Д. Коган
Переклад iPress – 19 вересня 2025, 11:42
Дронове вторгнення путіна до Польщі та китайський фактор. Чи затягують війну в Україні насамперед в інтересах Пекіна? – Голман Дженкінс
Політика
Дронове вторгнення путіна до Польщі та китайський фактор. Чи затягують війну в Україні насамперед в інтересах Пекіна? – Голман Дженкінс
Переклад iPress – 19 вересня 2025, 08:12
Пора перейти від страху до дії. Як безполітна зона може врятувати Україну – Джеймс Ставрідіс
Політика
Пора перейти від страху до дії. Як безполітна зона може врятувати Україну – Джеймс Ставрідіс
Переклад iPress – 18 вересня 2025, 13:21
Політика
"Мова ворожнечі" та "терористи". Як Трамп обґрунтовує репресії проти ліберальних груп – New York Times
Переклад iPress – 18 вересня 2025, 11:49
Чому TikTok небезпечний? Кожен день, коли додаток продовжує працювати, є загрозою – Керрі Філіпетті
Політика
Чому TikTok небезпечний? Кожен день, коли додаток продовжує працювати, є загрозою – Керрі Філіпетті
Переклад iPress – 18 вересня 2025, 08:56
Нові санкції та заморожені російські активи можуть змінити правила гри. Але лише якщо союзники Києва скористаються ними
Політика
Нові санкції та заморожені російські активи можуть змінити правила гри. Але лише якщо союзники Києва скористаються ними
Переклад iPress – 17 вересня 2025, 16:18
Чужі діти, своя імперія. Як росія готує покоління для цієї та майбутніх війн – The Telegraph
Політика
Чужі діти, своя імперія. Як росія готує покоління для цієї та майбутніх війн – The Telegraph
Переклад iPress – 17 вересня 2025, 11:25
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється