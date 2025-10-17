Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Зеленський хоче залучити США до енергетичної співпраці через українські газосховища

17 жовтня 2025, 21:24
Зеленський хоче залучити США до енергетичної співпраці через українські газосховища
Фото: з вільних джерел
Це може стати кроком до посилення співпраці та стримування рф.

Під час візиту до Вашингтона президент України Володимир Зеленський має намір запропонувати Дональду Трампу енергетичну угоду, яка дозволить США зберігати свій скраплений природний газ в українських підземних сховищах. 

Про це повідомляє Associated Press із посиланням на українських посадовців.

За даними джерел AP, ідея полягає в тому, щоб Україна стала стратегічним енергетичним партнером США у Європі, надавши американському газу нові шляхи доступу на європейський ринок. Така ініціатива, за задумом Києва, може не лише посилити енергетичну присутність США в регіоні, а й зміцнити економічну співпрацю між обома країнами.

Про цю стратегію Зеленський уперше заявив у четвер під час зустрічей у Вашингтоні з міністром енергетики США Крісом Райтом і представниками американських енергетичних компаній.

"Ми повинні не лише відновити енергетичну інфраструктуру після російських ударів, а й розширити присутність американських підприємств в енергетичному секторі України", - наголосив президент.

Нагадаємо, в п’ятницю, 17 жовтня, Зеленський прибув до Білого дому на переговори з Дональдом Трампом. Очікується, що ключовими темами зустрічі стануть шляхи завершення війни, подальша військова допомога США та нові економічні ініціативи.

У Вашингтоні Зеленський заявив, що сподівається на успішний дипломатичний імпульс.

"Імпульс, який допоміг приборкати терор і війну на Близькому Сході, має шанс допомогти й Україні", - зазначив Зеленський.

 

 
