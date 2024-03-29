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ПОЛІТИКА

Зеленський може спробувати використати свою силу переконання, щоб забезпечити подальшу підтримку з боку США – Politico

29 березня 2024, 18:17
Зеленський може спробувати використати свою силу переконання, щоб забезпечити подальшу підтримку з боку США – Politico
Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official
Чи може Зеленський перемогти Трампа?

"Коли ти ведеш екзистенційну війну, останнє, про що тобі варто турбуватися, — це результати виборів, на які ти не можеш вплинути, тому що вибір роблять інші люди. Вам доведеться працювати з цим вибором, ким би він не був". Таку думку висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час інтерв'ю на початку цього тижня.

Про це повідомляє Politico.

На запитання, як цьогорічні вибори в Європі й, що більш важливо, в США можуть вплинути на Україну, яка наполегливо захищає свою незалежність і суверенітет від сусіда-загарбника — росії, Кулеба зазначив що Україні "доведеться знайти спосіб взаємодіяти з переможцями виборів". Це, звичайно, може включати колишнього президента США Дональда Трампа — якщо йому вдасться кинути виклик традиційним правилам політичної сили, як він це часто робив у минулому. Але як тоді захистити Україну від Трампа? 

Перспектива повернення Трампа до Білого дому нависла над цією війною, і Україна та Європа вже мають неприємне передчуття того, як може виглядати друге президентство Трампа. Надзвичайно важливий пакет допомоги у розмірі 60 мільярдів доларів, запропонований президентом США Джо Байденом, місяцями гальмується у Вашингтоні, здебільшого через протрампівських республіканських законодавців.

Трамп продемонстрував байдужість до територіальної цілісності України, заявивши, що міг би легко закінчити війну протягом 24 годин, наполягаючи на тому, щоб президент України Володимир Зеленський і президент росії владімір путін погодилися на врегулювання — по суті, це означає, що Москва отримає шматок України й відновить війну, коли їй буде зручно. Але коли партійні передвиборчі ігри закінчаться, якою буде роль України в Білому домі Трампа? Чи буде вона розглядатися у повному світлі, — як така, що визначає майбутнє глобальної безпеки, трансатлантичних відносин і навіть безпеки самої Америки?

Михайло Подоляк, радник офісу Зеленського, робить ставку на те, що так і буде. Він переконаний, що у випадку цієї війни "Америка понад усе" і "Україна понад усе" — це фактично одне і те ж саме.

"Я розумію, що зараз домінує внутрішньополітичний порядок денний, тому що вони готуються до президентських виборів. Але інвестиції в Україну — це інвестиції в репутацію Америки, в її домінування, в її право встановлювати глобальні правила і стежити за тим, щоб їх не порушували", — сказав він в інтерв'ю Politico.

Оптимістично налаштований Подоляк також запропонував одне з найбільш інтригуючих пояснень, чому Трамп, можливо, продовжить політику Байдена щодо підтримки України. Він вважає що, очевидні "меркантильні вигоди для американського військово-промислового комплексу" полягають у постачанні Україні зброї та боєприпасів, а також у демонстрації того, наскільки їхня зброя є ефективнішою та досконалішою на полі бою порівняно з російською. І якщо все інше не спрацює, Подоляк покладається на комунікативні навички Зеленського, коли йдеться про те, щоб завоювати прихильність Трампа.

Ніхто не сумнівається в риторичній майстерності Зеленського — він неодноразово доводив свою спроможність підкорювати серця співрозмовників і налагоджувати зв'язок з різними аудиторіями. Але, деякі люди не сприймають його переконливість.

Зеленський, зі свого боку, раніше заявляв, що якщо путін сподівається, що переобрання Трампа принесе росії військову перемогу, то російський лідер помиляється. Трамп "ніколи" не підтримає Путіна, заявив він у вересні минулого року. Але ця впевненість з тих пір зникла, і Зеленський висловив недвозначне занепокоєння з приводу зухвалого припущення Трампа про те, що він може закінчити війну протягом одного дня.

Українські законодавці також знаходить певну втіху в тому, що Трамп погодився на постачання летальної зброї в Україну, перебуваючи на посаді, змінивши відмову колишнього президента США Барака Обами. Кулеба висловив подібну думку і в січні.

СШАТрампзеленськийвійна в України

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