Зеленський на зустрічі з Боррелем просив додаткові боєприпаси, дрони і системи ППО

Глава євродипломатії наголосив, що "мобілізація додаткової військової техніки ЄС для України є моїм головним пріоритетом".

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель, перебуваючи з візитом в Україні, зустрівся з Президентом Володимиром Зеленським.

Про це йдеться в дописі Борреля у соцмережі Х(twitter).

Глава євродипломатії повідомив, що Зеленський "попросив додаткові боєприпаси, безпілотники та системи ППО"

Боррель наголосив, що "мобілізація додаткової військової техніки ЄС для України є моїм головним пріоритетом".

"Ми маємо зробити більше і зробити це швидше", - наголосив дипломат.

Також Боррель підкреслив, що "Майбутнє України – у Європейському Союзі", і що наша держава " продемонструвала чудову відданість реформам і незабаром розпочне переговори щодо вступу".

"Ми продовжимо працювати пліч-о-пліч, щоб це сталося", - додав Високий представник ЄС.

Зеленський назвав зустріч із Боррелем "продуктивною". Він поінформував європейського дипломата про ситуацію на полі бою.

"Вдячний за підтримку України та українців. У часи надзвичайних викликів, у нашій битві за свободу, суверенітет і незалежність усі вільні європейські нації – на боці України та міжнародного порядку, заснованого на правилах", - наголосив Президент у дописі на X (twitter).