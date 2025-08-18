Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Зеленський наголосив на важливості систем Patriot для України

18 серпня 2025, 22:10
Комплекс протиповітряної оборони Patriot Фото: dapd
Зеленський заявив, що можливість закуповувати зброю у США стане частиною майбутніх гарантій безпеки.

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі із лідером США Дональдом Трампом заявив, що для укладення мирних домовленостей його країні необхідні всеосяжні гарантії безпеки. 

Відповідаючи на запитання журналістів, він підкреслив, що першочергово йдеться про потужні Збройні сили: зброю, підготовлених військових, розвідку та сучасні технології.

За словами Зеленського, ключова підтримка залежатиме від "великих держав" – передусім Сполучених Штатів та інших союзників. Він подякував НАТО за нову програму, що дозволяє країнам-членам купувати американську зброю для подальших поставок Україні. "Ми вдячні за таку можливість і Європі, яка фінансує ці закупівлі", – зазначив він, передає Reuters.

Президент США Дональд Трамп, у свою чергу, позитивно оцінив програму, наголосивши, що Сполучені Штати не надають озброєння напряму, а продають його союзникам України. Зеленський підкреслив, що саме американські системи протиповітряної оборони мають вирішальне значення:

"Ніхто в Європі не має такого потенціалу, як Patriot. Вони нам життєво необхідні".

Перед зустріччю з Трампом український лідер підкреслив, що можливість закуповувати зброю у США стане частиною майбутніх гарантій безпеки. "Це дає нам ресурси для захисту і стане фундаментом наших оборонних домовленостей", – заявив Зеленський.

Трамп додав, що новітні системи, зокрема Patriot, здатні знищувати майже всі ворожі цілі. Він підкреслив, що США постачають такі технології країнам НАТО, що підсилює спільну оборону.

