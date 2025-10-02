Зеленський натякнув на нову зброю від Трампа: можливо "щось більше" для України

Президент розповів, скільки дронів Україна за добу запускає по росії.

Глава Української держави Володимир Зеленський заявив, що Україна використовує нині лише власне далекобійне озброєння для завдання ударів по російській території. Однак він наголосив, що після зустріч із американським колегою Дональдом Трампом, можливо, наша країна матиме "щось більше", щоб відповідати на російські атаки.

"Ми ніколи не атакували об'єкти цивільної інфраструктури в росії. Ми завжди відповідали на їхні атаки по об'єктах української інфраструктури. Близько року тому в нас не було можливостей відповідати. Як ви пам'ятаєте, тоді росіяни влаштовували блекаути в Україні та інші жахливі речі. Тепер ми можемо відповідати. І вони відчувають наші потужні відповіді", — наголосив президент під час пресконференції з главою данського уряду Метте Фредеріксен.

За його словами, наша країна потребує "трохи більше фінансування". Він додав, що нині за добу армія рф використовує близько 500-600 безпілотників, водночас Україна –– 100-150 дронів.

Зеленський минулого тижня натякнув, що попросив президента США про надання Tomahawk, а потім заявив, що відповідне рішення залежить від Трампа.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що адміністрація американського президента Дональда Трампа розглядає передачу Україні ракет Tomahawk.

За даними WSJ, США нададуть Україні розвіддані для здійснення ударів далекобійними ракетами по енергетичній інфраструктурі росії.