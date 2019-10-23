Зеленський обговорив реформи та залучення інвестицій в Україну з керівництвом парламенту Японії
Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Токіо з головою Палати представників (нижня палата парламенту Японії) Тадаморі Осімою та головою Палати радників (верхня палата парламенту) Акіко Санто, повідомяє "Інтерфакс-Україна".
Як повідомляє у середу прес-служба глави Української держави, Зеленський подякував керівництву японського парламенту за підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. Він також висловив упевненість у ефективності роботи новоствореної депутатської групи Верховної Ради з міжпарламентських зв'язків із Японією.
"Вірю, що діяльність групи виведе міжпарламентський діалог між нашими державами на якісно новий рівень", - зазначив президент.
Згідно з інформацією, сторони обговорили реформи та залучення інвестицій в Україні.
Голова Палати радників Акіко Санто зазначила, що в Україні зареєстровано понад 40 японських приватних компаній, а японські бізнесмени відзначають великий потенціал України. Глава Української держави висловив сподівання, що кількість японських компаній, зареєстрованих в Україні, зростатиме.
Зеленський також привітав Санто з нещодавнім обранням на посаду голови Палати радників.
"Зі свого боку спікер нижньої палати парламенту Японії Тадаморі Осіма наголосив, що знає про Україну, зокрема завдяки виступам її спортсменів. Він висловив надію побачити їх на Олімпійських іграх - 2020 року, які відбудуться у Японії", - йдеться в повідомленні.
Зеленський при цьому закликав упровадити безвізовий режим для українців напередодні цих змагань.
Нагадаємо, що Зеленський сподівається, що Японія пускатиме українців без віз.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- Гривна все сильнее. Хорошо это или плохо и как теперь с этим жить?