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Зеленський: Обстріл санітарного авто на Донбасі - підла спроба зірвати переговори про перемир’я

"Обстріл санітарного автомобіля у Водяному - порушення норм міжнародного гуманітарного права, ганебна й підла спроба зірвати важкий переговорний процес із припинення вогню на Донбасі"
Президент України Володимир Зеленський назвав обстріл санітарного автомобіля у Водяному на Донеччині "підлою і ганебною" спробою зірвати переговори про перемир’я.
Зеленський: Обстріл санітарного авто на Донбасі - підла спроба зірвати переговори про перемир’я Фото: president.gov.ua

"Обстріл санітарного автомобіля у Водяному - порушення норм міжнародного гуманітарного права, ганебна й підла спроба зірвати важкий переговорний процес із припинення вогню на Донбасі", - написав у Facebook Зеленський.

Глава держави закликав США та партнерів України в Європі "належним чином відреагувати на дії, що аж ніяк не наближають нас до миру".

Нагадаємо, що окупанти обстріляли санітарний автомобіль на Донбасі, один військовослужбовець загинув на місці, ще двоє дістали поранення. Зокрема, один з поранених - військовий медик - від отриманих травм загинув.

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01 07 2019 18:59
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