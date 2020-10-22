Документ передбачає створення Національного реєстру донорів крові, а також людей, які не можуть бути донорами, і його інтеграцію в eHealth

Закон визначає стандарти безпеки і якості донорської крові та її компонентів для надання рівного доступу українців до якісних і безпечних компонентів донорської крові в необхідній кількості, а також з метою гарантування безпеки і здоров'я донорів крові та компонентів крові.

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про безпечність та якість донорської крові та компонентів крові" № 931-IX, який парламент ухвалив 30 вересня 2020 року, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу глави держави.

Документ визначає принципи державної політики щодо організації заготівлі, тестування, переробки, зберігання, розподілу, транспортування і реалізації донорської крові та її компонентів, а також функціонування системи крові.

Крім того, закон визначає стандарти безпеки і якості донорської крові та її компонентів для надання рівного доступу українців до якісних і безпечних компонентів донорської крові в необхідній кількості, а також з метою гарантування безпеки і здоров'я донорів крові та компонентів крові.

Документ адаптує вітчизняне законодавство до acquis (правової системи - ІФ) Європейського Союзу в рамках виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Відповідно до закону, в Україні має бути створений уповноважений орган з ліцензування діяльності суб'єктів системи крові, контролю за їх діяльністю та збору інформації, щодо серйозних несприятливих випадків або реакцій, пов'язаних із операціями з донорською кров'ю і компонентами крові.

Крім того, документ передбачає створення Національного реєстру донорів крові, а також людей, які не можуть бути донорами, і його інтеграцію в eHealth.

Законом також передбачена можливість реалізації проектів державно-приватного партнерства із залучення інвестицій та посилення матеріально-ресурсного потенціалу системи крові, а також у частині відкриття сфери для діяльності приватних компаній під державним контролем за донорською кров'ю.

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