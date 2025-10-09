Зеленський підтвердив бойове застосування українських ракет "Нептун" і "Фламінго" в тандемі

Вже є перші відчутні результати, а також масштабні операції з використанням інших новітніх ракетних систем.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже успішно застосовує крилаті ракети "Нептун" у зв'язці з новітньою далекобійною ракетою "Фламінго", яка здатна вражати цілі на відстані понад 3000 км. Перші бойові результати - позитивні.

Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами.

"Останній тиждень не буду казати в якій кількості, але було застосування нашої пари "Нептун" та "Фламінго". Ми не говоримо, що це масове використання, але є застосування і вже є перші відчутні результати", - сказав Зеленський.

Він також наголосив на ефективності українських ударів по ворожих цілях у глибині території РФ. Зокрема, ракета "Паляниця" вже у десятках випадків влучила по складах боєприпасів противника, а нова розробка - дрон-ракета "Рута", яка вперше вразила морську ціль на відстані понад 250 км.

Найбільш масштабною операцією останніх тижнів Зеленський назвав використання ракети "Лютий", яку застосували у кількості до 300 одиниць. За його словами, завдяки цій зброї вдалося завдати ударів по об'єктах у Приморську та Усть-Лузі.

"Це дійсно, на мій погляд, великий успіх", - підкреслив президент.

Про існування української ракети "Фламінго" стало відомо влітку 2025 року. Це наддалекобійна зброя з радіусом ураження понад 3000 км, яку розробляє компанія Fire Point.

Перші фото ракети опублікував фотожурналіст Єфрем Лукацький, а пізніше міністр оборони Денис Шмигаль офіційно підтвердив її існування та успішні випробування. У серпні президент Зеленський повідомив, що "Фламінго" готується до масового виробництва.

У вересні CEO Fire Point Ірина Терех заявила, що компанія нарощує обсяги: зі 30 до 50 одиниць на місяць. Масштабування виробництва продовжується.

Нещодавно ми писали, що виробник ракети "Фламінго" представив новий ударний безпілотник FP-2.