Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Виробник ракети "Фламінго" представив новий ударний безпілотник FP-2

04 вересня 2025, 19:09
Виробник ракети
Фото: Мілітарний
Дальність нового дрона становить 200 кілометрів
Українська компанія Fire Point представила новий ударний дрон FP-2, який призначений для ураження прифронтових цілей.
 
Про це повідомляє Militarnyi.
 
Як зазначає видання, FP-2 за конструкцією схожий на свого попередника - далекобійного FP-1, який українські воїни вже використовують для ударів по цілях у російському тилу. При цьому дальність нового дрона становить 200 кілометрів, а не 1400, як у попередника. А бойову частину збільшили до 105 кілограм.
 
Новий ударний безпілотник представлений у двох модифікаціях: з автономним наведенням для ураження стаціонарних цілей і з ручним керуванням оператором по радіоканалу - для роботи по рухомих об'єктах.
 
За даними розробників, дрон уже використовується на фронті, а завдяки глибокій уніфікації з серійним FP-1 поставки на передову можуть бути прискорені. Виробники пропонують як стаціонарний варіант комплексу, так і мобільну установку, замасковану під армійську вантажівку.
 
Використання далекобійних дронів із посиленою бойовою частиною стає дедалі більш затребуваним у сучасних боях. Російська армія вже застосовує модернізовані Shahed-136/"Герань-2" для ударів по українських позиціях.
 
Дрони з тепловізорами і системою передачі даних використовували проти артилеристів і операторів БПЛА. Для польотів далі 50 км вони потребують ретрансляторів, якими можуть виступати розвідувальні апарати на кшталт російського Zala або українського Shark.
 
Масове застосування таких безпілотників із важким зарядом дає змогу компенсувати брак високоточних ракет, розширювати радіус ураження до сотень кілометрів і перевантажувати системи ППО противника.

 

ракетавійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Поїздки на лімузинах, обійми та обіцянки газових угод. Що виніс путін з візиту до Китаю – Washington Post
Політика
Поїздки на лімузинах, обійми та обіцянки газових угод. Що виніс путін з візиту до Китаю – Washington Post
Переклад iPress – 04 вересня 2025, 17:13
Ляльковод у Кремлі. Російські пропагандони вихваляються, що Трамп і Тулсі Ґаббард просто виконували накази путіна – Джулія Девіс
Політика
Ляльковод у Кремлі. Російські пропагандони вихваляються, що Трамп і Тулсі Ґаббард просто виконували накази путіна – Джулія Девіс
Переклад iPress – 04 вересня 2025, 13:56
Є тільки один спосіб впоратися з росією. США потрібна жорстка сила – Ендрю Міхта
Політика
Є тільки один спосіб впоратися з росією. США потрібна жорстка сила – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 04 вересня 2025, 08:14
Туман війни: поразка і перемога. Вирішує не бій, а те, що буде далі – Едвард Лукас
Політика
Туман війни: поразка і перемога. Вирішує не бій, а те, що буде далі – Едвард Лукас
Переклад iPress – 03 вересня 2025, 15:13
Без стримувань і противаг. Як Трамп підміняє систему собою – Френк Бруні
Політика
Без стримувань і противаг. Як Трамп підміняє систему собою – Френк Бруні
Переклад iPress – 03 вересня 2025, 12:49
Україна тримає фронт, росія страждає від ударів по нафтопереробці. ЗСУ поступово ліквідовують котел з росіянами біля Покровська – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна тримає фронт, росія страждає від ударів по нафтопереробці. ЗСУ поступово ліквідовують котел з росіянами біля Покровська – Дональд Гілл
Переклад iPress – 03 вересня 2025, 07:25
Посмішки та рукостискання. Сі, путін і Моді намагаються продемонструвати єдність
Політика
Посмішки та рукостискання. Сі, путін і Моді намагаються продемонструвати єдність
Переклад iPress – 02 вересня 2025, 14:56
Еволюція ракетної програми України. Від дронів великої дальності до важкої зброї – Фабіян Гоффманн
Політика
Еволюція ракетної програми України. Від дронів великої дальності до важкої зброї – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 02 вересня 2025, 11:51
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється