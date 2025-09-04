Виробник ракети "Фламінго" представив новий ударний безпілотник FP-2

Дальність нового дрона становить 200 кілометрів

Українська компанія Fire Point представила новий ударний дрон FP-2, який призначений для ураження прифронтових цілей.

Як зазначає видання, FP-2 за конструкцією схожий на свого попередника - далекобійного FP-1, який українські воїни вже використовують для ударів по цілях у російському тилу. При цьому дальність нового дрона становить 200 кілометрів, а не 1400, як у попередника. А бойову частину збільшили до 105 кілограм.

Новий ударний безпілотник представлений у двох модифікаціях: з автономним наведенням для ураження стаціонарних цілей і з ручним керуванням оператором по радіоканалу - для роботи по рухомих об'єктах.