ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент України Володимир Зеленський заявив, що у наступні 5 років інвестиції в українську інфраструктуру складуть 20 мільярдів доларів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський пообіцяв інвестиції в українську інфраструктуру на рівні $20 млрд у наступні п'ять років
Наступні 5 років економіка України має зростати на 5-7% щороку
Фото: Українська правда
"У наступні 5 років наша країна кардинально зміниться. За цей час ми інвестуємо в нашу інфраструктуру не менше 20 мільярдів доларів, для того, щоб привести в порядок 24 тисячі кілометрів наших доріг, збільшити кількість реально працюючих аеропортів до 15, забезпечити розвиток 5 морських портів", - повідомив Зеленський, інформує "Громадське".
За його словами, наступні 5 років економіка України має зростати на 5-7% щороку.
Також під час виступу Зеленський анонсував початок нової хвилі великої приватизації.
Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський заявляє про амбітні плани своєї команди й обіцяє, що за п'ять років Україна кардинально зміниться.
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