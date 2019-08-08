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Зеленський пообіцяв інвестиції в українську інфраструктуру на рівні $20 млрд у наступні п'ять років

Наступні 5 років економіка України має зростати на 5-7% щороку
Президент України Володимир Зеленський заявив, що у наступні 5 років інвестиції в українську інфраструктуру складуть 20 мільярдів доларів.
Зеленський пообіцяв інвестиції в українську інфраструктуру на рівні $20 млрд у наступні п Фото: Українська правда

"У наступні 5 років наша країна кардинально зміниться. За цей час ми інвестуємо в нашу інфраструктуру не менше 20 мільярдів доларів, для того, щоб привести в порядок 24 тисячі кілометрів наших доріг, збільшити кількість реально працюючих аеропортів до 15, забезпечити розвиток 5 морських портів", - повідомив Зеленський, інформує "Громадське".

За його словами, наступні 5 років економіка України має зростати на 5-7% щороку.

Також під час виступу Зеленський анонсував початок нової хвилі великої приватизації.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський заявляє про амбітні плани своєї команди й обіцяє, що за п'ять років Україна кардинально зміниться.

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