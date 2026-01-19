Зеленський провів нараду з питань енергетики у найскладніших регіонах

Президент Володимир Зеленський провів енергетичний селектор щодо ситуації у найскладніших регіонах.

Йдеться про Київ та область, зокрема Білу Церкву, Васильків, Бориспіль, також Харків та область, Запоріжжя, міста Дніпровщини – Дніпро, Кривий Ріг, Чернігів та область, Сумщину, Одесу та область.

Для Києва залучені додаткові ремонтні бригади з інших регіонів, допомагають працівники Укрзалізниці та інших державних компаній.

Зеленський зазначив, що міністр енергетики доповів щодо темпів відновлення та конкретних заходів для стабілізації енергосистеми. Міністр оборони доповів щодо обсягів постачання дронів-перехоплювачів і реальної ситуації зі збиттям російських дронів – визначені обсяги постачання будуть дотримані.

“Командувач Повітряних сил ЗСУ доповів щодо системи протидії “шахедам” – разом із міністром оборони реалізують трансформацію цієї системи. Міністр внутрішніх справ доповів щодо постачання додаткових генераторів і сформованого запасу обладнання”, – додав президент.