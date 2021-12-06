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Зеленський створив делегацію для переговорів з ЄС щодо скасування ввізного мита

Головою делегації призначено Ольгу Стефанішину
Президент Володимир Зеленський створив делегацію для участі у переговорах з ЄС щодо прискорення та розширення сфери скасування ввізного мита у торгівлі відповідно до Угоди про асоціацію.
Зеленський створив делегацію для переговорів з ЄС щодо скасування ввізного мита Фото: з вільних джерел

Відповідне розпорядження №501/2021-рп опубліковане на сайті ОП, повідомляє "Економічна правда". 

"Утворити делегацію України для участі у переговорах з Європейським Союзом щодо прискорення та розширення сфери скасування ввізного мита у торгівлі відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони", - йдеться в документі.

До складу делегації включено 12 осіб. Її головою Президент призначив Ольгу Стефанішину - віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

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12 06 2021 15:34
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