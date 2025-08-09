Зеленський: Україна не віддасть росії жодного клаптика землі

Він запевнив, що "відступати від Конституції ніхто не буде".

Президент Володимир Зеленський прокоментував повідомлення ЗМІ про вимогу російського диктатора владіміра путіна передати рф східні регіони України в обмін на завершення війни. Глава держави наголосив, що українці не віддадуть окупанту жодного клаптика рідної землі.

У своєму Telegram-каналі Зеленський підкреслив, що український народ захищає свою землю і заслуговує на справедливий мир, проте закінчення війни має залежати від росії, яка її почала і продовжує затягувати, ігноруючи дедлайни.

Президент зазначив, що відповідь на територіальне питання вже закріплена в Конституції України, відступати від якої не будуть і не можуть.

"Дарувати свою землю окупанту українці не будуть. Ми готові до реальних рішень, які можуть привести до миру. Всі рішення, прийняті без участі України чи проти неї, — це помилкові рішення, які не працюватимуть. Україні потрібен справжній і тривалий мир, який поважатимуть усі", — заявив Зеленський.

Він додав, що готовий співпрацювати з усіма партнерами, зокрема з президентом США Дональдом Трампом, задля досягнення такого миру.

"Тривалого миру, який не розвалиться через бажання москви", — підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, Трамп заявив, що 15 серпня на Алясці проведе зустріч із путіним.

Водночас, за даними ЗМІ,Україна та європейські союзники планують зустріч у Великій Британії перед самітом Трампа та путіна.