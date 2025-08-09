Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Зеленський: Україна не віддасть росії жодного клаптика землі

09 серпня 2025, 10:06
Зеленський: Україна не віддасть росії жодного клаптика землі
Фото: Telegram/Зеленський
Він запевнив, що "відступати від Конституції ніхто не буде".

Президент Володимир Зеленський прокоментував повідомлення ЗМІ про вимогу російського диктатора владіміра путіна передати рф східні регіони України в обмін на завершення війни. Глава держави наголосив, що українці не віддадуть окупанту жодного клаптика рідної землі.

У своєму Telegram-каналі Зеленський підкреслив, що український народ захищає свою землю і заслуговує на справедливий мир, проте закінчення війни має залежати від росії, яка її почала і продовжує затягувати, ігноруючи дедлайни.

Президент зазначив, що відповідь на територіальне питання вже закріплена в Конституції України, відступати від якої не будуть і не можуть.

"Дарувати свою землю окупанту українці не будуть. Ми готові до реальних рішень, які можуть привести до миру. Всі рішення, прийняті без участі України чи проти неї, — це помилкові рішення, які не працюватимуть. Україні потрібен справжній і тривалий мир, який поважатимуть усі", — заявив Зеленський.

Він додав, що готовий співпрацювати з усіма партнерами, зокрема з президентом США Дональдом Трампом, задля досягнення такого миру.

"Тривалого миру, який не розвалиться через бажання москви", — підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, Трамп заявив, що 15 серпня на Алясці проведе зустріч із путіним.

Водночас, за даними ЗМІ,Україна та європейські союзники планують зустріч у Великій Британії перед самітом Трампа та путіна.

Більше публікацій

