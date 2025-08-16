Зеленський відмовився передати Донбас під час розмови з Трампом і лідерами ЄС

Він відкинув пропозицію "здати" росії всю Донецьку область в обмін на замороження лінії фронту.

Президент України Володимир Зеленський відхилив пропозицію президента США Дональда Трампа передати під контроль росії всю Донецьку область для досягнення домовленості про замороження лінії фронту.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Згідно з повідомленням, під час спільної розмови із Трампом та низкою європейських лідерів, Зеленському було запропоновано погодитися на відмову від усієї Донецької області - регіону, який залишається однією з головних цілей Москви. У відповідь український лідер категорично відкинув таку пропозицію.

Трамп після зустрічі заявив, що Україна має укласти угоду з рф, оскільки, за його словами, росія це дуже велика країна, а Україна - ні.

Він також повідомив, що, на його думку, мир слід шукати без попереднього припинення вогню, на чому наполягають Київ і його європейські союзники.

Джерело зазначило, що під час дискусії Трамп запропонував "заморозити більшість лінії фронту", якщо українські війська погодяться на поступки щодо всієї Донецької області. Наразі москва вже контролює приблизно 20% території України, включаючи близько трьох чвертей Донецької області, до якої її війська вперше вторглися ще у 2014 році.

Президент Зеленський підтвердив, що у понеділок відбудеться його зустріч із Трампом у Білому домі. Європейських лідерів також запрошено до участі в переговорах. Водночас вони пообіцяли зберігати підтримку України та посилювати санкційний тиск на рф, поки бойові дії тривають.

Нагадаємо, зустріч Трампа з путіним, яка відбулася в п’ятницю на військовій базі в Алясці, стала першим американо-російським самітом після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну в лютому 2022 року. Перемовини тривали близько трьох годин і не завершилися жодною конкретною домовленістю.