Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Зеленський відмовився передати Донбас під час розмови з Трампом і лідерами ЄС

16 серпня 2025, 20:01
Зеленський відмовився передати Донбас під час розмови з Трампом і лідерами ЄС
Фото: Економічна правда
Він відкинув пропозицію "здати" росії всю Донецьку область в обмін на замороження лінії фронту.

Президент України Володимир Зеленський відхилив пропозицію президента США Дональда Трампа передати під контроль росії всю Донецьку область для досягнення домовленості про замороження лінії фронту. 

Про це повідомляє агентство Reuters.

Згідно з повідомленням, під час спільної розмови із Трампом та низкою європейських лідерів, Зеленському було запропоновано погодитися на відмову від усієї Донецької області - регіону, який залишається однією з головних цілей Москви. У відповідь український лідер категорично відкинув таку пропозицію.

Трамп після зустрічі заявив, що Україна має укласти угоду з рф, оскільки, за його словами, росія це дуже велика країна, а Україна - ні. 

Він також повідомив, що, на його думку, мир слід шукати без попереднього припинення вогню, на чому наполягають Київ і його європейські союзники.

Джерело зазначило, що під час дискусії Трамп запропонував "заморозити більшість лінії фронту", якщо українські війська погодяться на поступки щодо всієї Донецької області. Наразі москва вже контролює приблизно 20% території України, включаючи близько трьох чвертей Донецької області, до якої її війська вперше вторглися ще у 2014 році.

Президент Зеленський підтвердив, що у понеділок відбудеться його зустріч із Трампом у Білому домі. Європейських лідерів також запрошено до участі в переговорах. Водночас вони пообіцяли зберігати підтримку України та посилювати санкційний тиск на рф, поки бойові дії тривають.

Нагадаємо, зустріч Трампа з путіним, яка відбулася в п’ятницю на військовій базі в Алясці, стала першим американо-російським самітом після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну в лютому 2022 року. Перемовини тривали близько трьох годин і не завершилися жодною конкретною домовленістю.

 
війнаДонбасВолодимир Зеленський

Останні матеріали

Саміт дурнів. Аляска – найкраще місце в світі для ліквідації когось із лідерів – Ендрю Таннер
Політика
Саміт дурнів. Аляска – найкраще місце в світі для ліквідації когось із лідерів – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 15 серпня 2025, 11:00
Вибір Польщі: єдність чи небезпека. Країна небезпечно розділена в час, коли загрози зростають – Мацей Буковський
Політика
Вибір Польщі: єдність чи небезпека. Країна небезпечно розділена в час, коли загрози зростають – Мацей Буковський
Переклад iPress – 15 серпня 2025, 07:17
Китайська тінь над війною в Україні. Як Пекін вчиться перемагати, не вступаючи в бій – Девід Петреус та Клара Калудерович
Політика
Китайська тінь над війною в Україні. Як Пекін вчиться перемагати, не вступаючи в бій – Девід Петреус та Клара Калудерович
Переклад iPress – 14 серпня 2025, 12:12
Кінець епохи ядерного скальпеля. Як змінюється стратегія росії і що це означає для НАТО та України
Політика
Кінець епохи ядерного скальпеля. Як змінюється стратегія росії і що це означає для НАТО та України
Переклад iPress – 14 серпня 2025, 00:23
Мораторій, якого не було. Остання афера росії з ракетами середньої дальності – Фабіян Гоффманн
Політика
Мораторій, якого не було. Остання афера росії з ракетами середньої дальності – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 13 серпня 2025, 16:40
Справжня причина саміту в Алясці. Звісно не турбота Трампа про Україну – Ніколас Гроссман
Політика
Справжня причина саміту в Алясці. Звісно не турбота Трампа про Україну – Ніколас Гроссман
Переклад iPress – 13 серпня 2025, 13:05
Як розірвати глухий кут. російські об’єкти, що повинні стати цілями України – Люк Коффі і Джан Касапоглу
Технології
Як розірвати глухий кут. російські об’єкти, що повинні стати цілями України – Люк Коффі і Джан Касапоглу
Переклад iPress – 13 серпня 2025, 07:06
Трамп і путін готуються до вистави на Алясці. Тим часом на фронті… – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Трамп і путін готуються до вистави на Алясці. Тим часом на фронті… – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 12 серпня 2025, 14:39
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється