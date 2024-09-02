Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Зеленський ввів у дію нові санкції РНБО проти колаборантів і партнерів авіагалузі росії

02 вересня 2024, 08:33
Зеленський ввів у дію нові санкції РНБО проти колаборантів і партнерів авіагалузі росії
У переліку - майже 150 фізичних і юридичних осіб із рф.
Президент Володимир Зеленський ввів у дію нові санкції Ради нацбезпеки і оборони проти партнерів авіагалузі росії, а також колаборантів.
 
Про це він сказав у вечірньому відеозверненні 1 вересня.
 
"Сьогодні я підписав кілька нових санкційних рішень – санкції РНБО. Майже 150 суб’єктів – юридичних та фізичних осіб, які забезпечують роботу авіаційної інфраструктури росії. Також ще один пакет санкцій проти колаборантів. Тих, хто обрав працювати на зло – на війну", - зазначив глава держави.
 
Зеленський наголосив, що "завдання для всіх представників України – робити все, щоб українські санкції були синхронізовані зі світовими".

 

санкціі проти росіївійна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

Останні матеріали

Покровський напрямок. Генштаб України не знає, як боротися з цією гострою кризою – Том Купер
Політика
Покровський напрямок. Генштаб України не знає, як боротися з цією гострою кризою – Том Купер
Переклад iPress – 01 вересня 2024, 21:54
Седан та Курськ: стратегічна сила оперативної несподіванки. Вбити рашистську отруйну жабу – Ендрю Таннер
Політика
Седан та Курськ: стратегічна сила оперативної несподіванки. Вбити рашистську отруйну жабу – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 30 серпня 2024, 15:19
Уявне та реальне. Успішні українські далекобійні стратегічні удари та стіна ешелонованої системи ППО в росії – Том Купер
Уявне та реальне. Успішні українські далекобійні стратегічні удари та стіна ешелонованої системи ППО в росії – Том Купер
Переклад iPress – 30 серпня 2024, 09:16
путін сподівається, що блеф на білоруському кордоні може зірвати українське вторгнення в росію. Але Курський наступ це не сповільнить – Пітер Дікінсон
Політика
путін сподівається, що блеф на білоруському кордоні може зірвати українське вторгнення в росію. Але Курський наступ це не сповільнить – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 30 серпня 2024, 08:03
Уявне та реальне. Повітряні сили України не фіксують всі ракети і БПЛА, які атакують Україну – Том Купер
Cуспільство
Уявне та реальне. Повітряні сили України не фіксують всі ракети і БПЛА, які атакують Україну – Том Купер
Переклад iPress – 29 серпня 2024, 14:35
Треба готуватися. путін незабаром спрямує свою військову машину проти Британії – Бен Воллес
Політика
Треба готуватися. путін незабаром спрямує свою військову машину проти Британії – Бен Воллес
Переклад iPress – 29 серпня 2024, 12:36
Спецпідрозділи України сіють хаос та руйнування в росії. Це класична нетрадиційна тактика ведення війни – Даг Лівермор
Cуспільство
Спецпідрозділи України сіють хаос та руйнування в росії. Це класична нетрадиційна тактика ведення війни – Даг Лівермор
Переклад iPress – 28 серпня 2024, 23:40
Консерватори, які продали душу за Трампа. Лють і сором анти-анти-трампівців стають дедалі сильнішими – The Atlantic
Політика
Консерватори, які продали душу за Трампа. Лють і сором анти-анти-трампівців стають дедалі сильнішими – The Atlantic
Переклад iPress – 28 серпня 2024, 16:50
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється