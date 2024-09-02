Зеленський ввів у дію нові санкції РНБО проти колаборантів і партнерів авіагалузі росії

Президент Володимир Зеленський ввів у дію нові санкції Ради нацбезпеки і оборони проти партнерів авіагалузі росії, а також колаборантів.

"Сьогодні я підписав кілька нових санкційних рішень – санкції РНБО. Майже 150 суб’єктів – юридичних та фізичних осіб, які забезпечують роботу авіаційної інфраструктури росії. Також ще один пакет санкцій проти колаборантів. Тих, хто обрав працювати на зло – на війну", - зазначив глава держави.

Зеленський наголосив, що "завдання для всіх представників України – робити все, щоб українські санкції були синхронізовані зі світовими".