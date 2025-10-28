Зеленський висловився про переговори
28 жовтня 2025, 16:53
Україна готова до мирних перемовин, але за певних умов, наголосив президент.
Україна готова провести мирні переговори, але лише не на території самої росії чи її близького союзника білорусі.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Reuters.
"Нехай переговори відбудуться де завгодно", – сказав президент.
За його словами, це майже не має значення, тільки не в росії й "точно" не в білорусі.
Крім того, Україна спочатку не виводитиме військ із додаткових територій, як того вимагає москва, заявив Зеленський.
"Абсолютно зрозуміло, що ми підходимо до дипломатії тільки з тієї позиції, на якій перебуваємо зараз. Ми не робитимемо жодних кроків назад і не йтимемо з тієї чи іншої частини нашої держави", – наголосив президент.
За його словами, американська сторона нарешті зробила публічний сигнал, і президент США Дональд Трамп виступив із посланням про те, що припинення вогню має відбутися по нинішній лінії фронту.