Зеленський висловився про переговори

Україна готова провести мирні переговори, але лише не на території самої росії чи її близького союзника білорусі.

"Нехай переговори відбудуться де завгодно", – сказав президент.

За його словами, це майже не має значення, тільки не в росії й "точно" не в білорусі.

Крім того, Україна спочатку не виводитиме військ із додаткових територій, як того вимагає москва, заявив Зеленський.

"Абсолютно зрозуміло, що ми підходимо до дипломатії тільки з тієї позиції, на якій перебуваємо зараз. Ми не робитимемо жодних кроків назад і не йтимемо з тієї чи іншої частини нашої держави", – наголосив президент.

За його словами, американська сторона нарешті зробила публічний сигнал, і президент США Дональд Трамп виступив із посланням про те, що припинення вогню має відбутися по нинішній лінії фронту.