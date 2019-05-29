ПОЛІТИКА НОВИНИЗа словами президента, "досвід багатьох наших миротворців став надважливим у той час, коли довелося захищати мир у власній країні".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський: Я вірю, що настане той день, коли українські військові стануть миротворцями
Президент Володимир Зеленський привітав членів українських миротворчих місій із Міжнародним днем миротворця
Фото: president.gov.ua
"За роки незалежності українські військові взяли участь у всіх важливих місіях із встановлення миру", – написав він у своєму Facebook, йдеться в "УП".
"Ми пам’ятаємо тих синів і дочок України, які загинули, рятуючи мирне населення у своїй державі та за кордоном", – зазначив він.
"Україна завжди прагнула миру та безпеки для свого народу й усіх народів планети", – заявив Зеленський.
"Я твердо вірю, що настане той день, коли українські військові знову виконуватимуть лише миротворчі місії", – додав він.
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29 05 2019 11:08 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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