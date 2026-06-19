Зеленський зустрівся з Мадяром у Брюсселі

Президенти України та Угорщини поспілкувалися під час саміту ЄС.

Президент України Володимир Зеленський і новий прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр провели коротку розмову під час саміту Європейського Союзу в Брюсселі.

Про це Мадяр написав в соцмережі X (Twitter).

У своєму дописі про перший день саміту угорський прем’єр не згадав про зустріч із Зеленським, однак оприлюднене ним фото свідчить, що лідери, ймовірно, поспілкувалися у залі засідань.

Також Мадяр зазначив, що у своєму виступі на саміті ЄС говорив про необхідність чесності, виходу за межі політкоректності та подвійних стандартів, наголосивши, що не прагне популярності в Брюсселі, а представляє інтереси угорського народу.

Раніше стало відомо, що Мадяр прибрав зі спільної декларації ЄС пункт про прискорений вступ України.