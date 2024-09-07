Зеленський зустрівся з переможцем парламентських виборів у Нідерландах, який критикував допомогу Україні

Говорили про ситуацію на фронті та формулу миру.

У межах форуму "Амброзетті" в Італії Володимир Зеленський провів зустріч із лідером Партії свободи, членом Палати представників Нідерландів Гертом Вілдерсом.

Про це ідеться на сайті глави держави.

Зеленський подякував Нідерландам та нідерландському народу за комплексну підтримку України, зокрема, оборонну, фінансову і гуманітарну, а також за посилення української протиповітряної оборони.

Президент розповів вілдерсу о безпекову ситуацію в Україні, зусилля з відновлення миру. Зокрема, ішлося про втілення формули миру за результатами першого інавгураційного саміту і підготовку до другого такого заходу.