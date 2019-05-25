CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Нью-Йорку провів репетицію унікальний гелікоптер, здатний літати догори дригом. Він буде частиною авіашоу у місті, присвяченого національному Дню пам’яті.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Жителі Нью-Йорка побачили єдиний у світі гелікоптер, здатний літати догори дригом, - ФОТО
Він продемонстрував різні трюки біля Статуї Свободи
Фото: edition.cnn
Гелікоптер BO105 C створений компанією Red Bull на основі відповідної німецької машини. Він зданий літати догори дригом і виконувати інші трюки, які роблять літаки, зокрема бочку і вертикальній підйом, повідомляє CNN.
Фото: edition.cnn
Фото: edition.cnn
Під час репетиції гелікоптером керував Аарон Фітцджеральд, колишній боєць 82-ї повітряно-десантної дивізії армії США. Він продемонстрував різні трюки біля Статуї Свободи.
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25 05 2019 21:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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