Жителі Нью-Йорка побачили єдиний у світі гелікоптер, здатний літати догори дригом, - ФОТО

У Нью-Йорку провів репетицію унікальний гелікоптер, здатний літати догори дригом. Він буде частиною авіашоу у місті, присвяченого національному Дню пам’яті.

Гелікоптер BO105 C створений компанією Red Bull на основі відповідної німецької машини. Він зданий літати догори дригом і виконувати інші трюки, які роблять літаки, зокрема бочку і вертикальній підйом, повідомляє CNN.



Фото: edition.cnn



Фото: edition.cnn

Під час репетиції гелікоптером керував Аарон Фітцджеральд, колишній боєць 82-ї повітряно-десантної дивізії армії США. Він продемонстрував різні трюки біля Статуї Свободи.