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Жителі Нью-Йорка побачили єдиний у світі гелікоптер, здатний літати догори дригом, - ФОТО

Він продемонстрував різні трюки біля Статуї Свободи
У Нью-Йорку провів репетицію унікальний гелікоптер, здатний літати догори дригом. Він буде частиною авіашоу у місті, присвяченого національному Дню пам’яті.
Жителі Нью-Йорка побачили єдиний у світі гелікоптер, здатний літати догори дригом, - ФОТО Фото: edition.cnn

Гелікоптер BO105 C створений компанією Red Bull на основі відповідної німецької машини. Він зданий літати догори дригом і виконувати інші трюки, які роблять літаки, зокрема бочку і вертикальній підйом,  повідомляє CNN.


Фото: edition.cnn


Фото: edition.cnn

Під час репетиції гелікоптером керував Аарон Фітцджеральд, колишній боєць 82-ї повітряно-десантної дивізії армії США. Він продемонстрував різні трюки біля Статуї Свободи.

 

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25 05 2019 21:59
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