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"Злиті" документи Пентагону: у США вважають, що генсек ООН занадто поступливий до росії

13 квітня 2023, 21:20
Антоніу Гутерреш. Фото: rbc.ua
Натомість в організації обурюються таким припущенням.
У Сполучених Штатах вважають, що генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш занадто поступливий до росії. 

Про це повідомляє BBC.

Файли свідчать про те, що Вашингтон уважно стежив за Гутеррешем. Декілька документів описуються приватне спілкування генсека та його заступниці Аміни Мохаммед.

Так, один із документів стосується зернової угоди, яку уклали Україна та росія за посередництва ООН і Туреччини в липні 2022 року. У файлах ідеться про те, що Гутерреш так прагнув зберегти угоду, що був готовий піти назустріч інтересам росії.

"Гутерреш наголосив на своїх зусиллях щодо покращення експортних можливостей росії. Навіть якщо це стосувалося російських юридичних або фізичних осіб, що потрапили під санкції", — йдеться у документі.

Згідно з оцінкою американців, дії Гутерреша в лютому "підірвали ширші зусилля притягнути москву до відповідальності за її дії в Україні". Однак не вказують, що це за дії.

Представники ООН на умовах анонімності відреагували на закиди США. Один високопоставлений чиновник сказав, що ООН "керується необхідністю пом’якшити вплив війни на найбідніші верстви населення світу", тож робить усе можливе для зниження цін на продовольство.

В ООН незадоволені американським ставленням до зусиль генсека. В організації кажуть, що Гутерреш дуже чітко висловлював свою опозицію до війни росії.

Ще один документ від середини лютого описує розмову Гутерреша та його заступниці Аміни Мохаммед. Тоді генсек ООН висловив занепокоєння через заклик президентки Єврокомісії виробляти більше зброї та снарядів через війну в Україні.

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