Зміни в ядерній політиці США: від мрії про без'ядерний світ до нових загроз – Bloomberg

Деякі американці побоюються, що нарощування арсеналу призведе до гонки озброєнь, але Китай її вже розпочав.

Президент США Джо Байден обіцяв покласти край нескінченним війнам; тепер він веде одну з них проти хуситів. Байден спочатку шукав розрядки з росією та Іраном, щоб зосередитися на Китаї; тепер він шукає стабільності з Пекіном на тлі триваючих конфліктів за участю москви й Тегерана. І якщо колись адміністрація США пообіцяла зменшити роль ядерної зброї в політиці США, то тепер вона визнає, що ця зброя буде відігравати все більшу роль у найближчі роки.

Останній поворот відбувся у виступі Праная Вадді, високопосадовця Ради національної безпеки США. Якщо супротивники США не сповільнять нарощування ядерних озброєнь, сказав Вадді, "найближчими роками ми можемо досягти точки, коли знадобиться збільшення розгорнутої кількості ядерних озброєнь". Іншими словами, Америці, ймовірно, знадобиться більше ядерних боєголовок.

Про це пише Хел Брендс, колумніст Bloomberg Opinion.

Для Байдена це кардинальна зміна. Ще у 2021 році він розглядав можливість зробити заяву про "незастосування ядерної зброї першим" або "єдину мету" — по суті, обіцянку, що Вашингтон не застосовуватиме ядерну зброю першим у конфлікті.

Але заяви щодо "не застосовувати першими" і "єдину мету" було відкинуто після того, як європейські та азійські союзники, залежні від американської ядерної парасольки, провели кампанію проти змін. Байден зобов'язався продовжувати програми протиракетної оборони й багаторічну модернізацію існуючого американського арсеналу. Тепер адміністрація визнає, що цього арсеналу може бути недостатньо.

"Причина проста: противники Америки не поділяють мрії про без'ядерний світ. Іран все ближче підкрадається до ядерної бомби. Північна Корея вдосконалює свій ядерний арсенал і ракетні сили. Залишки контролю над озброєннями з росією часів холодної війни руйнуються; москва регулярно погрожує ядерною війною Україні та Заходу. А Китай займається нарощуванням ядерного потенціалу, який змінить світ", — вважає колумніст.

Пекін подвоїв свій ядерний арсенал між 2020 і 2023 роками. Китай розгортає регіональний ядерний потенціал, здатний завдати удару по базах США і союзників у Тихому океані.

"На початку 2030-х років США, швидше за все, матимуть справу з двома ядерними державами, а не з однією. Американський арсенал повинен бути здатним знищити дві дуже різноманітні, значні за розміром цілі великих держав. І ядерного арсеналу, який вже давно розрахований на забезпечення стримування і примусової переваги проти одного суперника, може виявитися недостатньо, щоб впоратися з двома", — додає Брендс.

На цей час США дотримуються ліміту в 1550 розгорнутих стратегічних ядерних боєголовок, встановленого новим Договором СНО з росією, укладеним у 2010 році.