Знову без концертів, а в ТЦ обмеження: у МОЗ озвучили, як планують посилити карантин

ові обмеження будуть стосуватися обмеження діяльності зон харчування, дитячих кімнат і розважальних зон у торгово-розважальних центрах.

Про це розповів заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу 5 листопада, повідомляє "Громадське".

"Ми хочемо, щоб у торгово-розважальних центрах працювали виключно магазини для того, щоб люди могли купити необхідні їм речі й щоб це не впливало на економіку нашої країни", - розповів Ляшко.

Також МОЗ хоче просити уряд заборонити проведення всіх масових культурних заходів та обмежити діяльність спортивних залів, фітнес-центрів та басейнів.

Окрім того, відомство хоче заборонити діяльність суб’єктів господарювання, які не дотримуються карантину. За словами Ляшка, це дозволить органам контролю застосовувати заходи адміністративного впливу і карати саме тих, хто порушує протиепідемічні норми, а ті, хто дотримуються - щоб могли працювати в умовах карантинних обмежень.

Також МОЗ у своїй постанові хоче рекомендувати суб’єктам господарювання впровадити окремий час для обслуговування людей віком від 60 років. МОЗ просить робити це з 10:00 до 12:00, але наголошує, що це "лише рекомендація".

"Впровадження такої години не забороняє людям похилого віку відвідувати магазини в інший час. Але воно повинно спонукати людей до 60 років не відвідувати магазини, аптеки саме в цей період", - пояснив Ляшко, додавши, що 71% людей, які померли від коронавірусу в Україні, були старше 60 років.

Також МОЗ пропонує встановити нові обмеження у регіонах з "червоною" зоною карантину. Раніше областям дозволялося обирати, які обмеження будуть діяти на цих територіях.

Тепер якщо на території, окрім 320 хворих на 100 тисяч населення, тестування з виявленим інфікуванням перевищує 20% від усіх протестованих, то там не дозволятимуть обирати карантинні обмеження. Тобто, там діятиме повний спектр обмежень. За інформацією Ляшка, зараз в цілому по Україні цей показник становить 19%. Є регіони, де він перевищує 42%.

Окрім іншого, урядовці пропонують розглянути можливість і дозволити працювати на території з "червоним" рівнем епідеміологічної небезпеки дитсадкам та школам з 1 по 4 клас. Водночас учнів 5-11 класів рекомендують відправляти на дистанційну освіту.

Нагадаємо, що 5 листопада (станом на 9:00) в Україні 430 467 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 193 летальних, 184 782 пацієнтів одужали.