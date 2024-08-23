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ЗСУ можуть завдавати ударів через кордон, зокрема по Курській області – Пентагон

23 серпня 2024, 08:07
ЗСУ можуть завдавати ударів через кордон, зокрема по Курській області – Пентагон
iakursk.ru
При цьому зазначається, що у Штатах досі не знають цілей української операції в Курській області.
Сполучені Штати Америки дозволяють Україні використовувати американську зброю для ударів по цілях в Курській області, "щоб захиститися від атак із цього прикордонного регіону".
 
Про це під час брифінгу розповіла заступниця офіційного представника Пентагону Сабріна Сінгх.
 
"Ми підтримуємо Україну в тому, що їй зараз потрібно на полі бою. Ми починаємо краще розуміти, що роблять українці в Курську. Наша політика дозволяє їм брати участь у таких контрударах. Але ми все ще підтримуємо Україну в тому, що їй потрібно на полі бою, це не зміниться", – заявила вона.
 
Сінгх додала, що США продовжують підтримувати Україну і політика Вашинштона "дозволяє Україні вести вогонь у відповідь, щоб захиститись від російських атак із цього прикордонного регіону, а цей прикордонний регіон включає Курську область, включає кордон Сумської області. І вони захищають себе від російських атак в рамках цього регіону".
При цьому зазначається, що у Штатах досі не знають цілей української операції в Курській області. Представниця Пентагону згадала заяву президента Зеленського про те, що наступ покликаний створити буферну зону.  
 
За словами Сінгх, у Пентагона все ще є питання щодо того, як Курська операція "вписується у стратегічні цілі на полі бою" для ЗСУ. При цьому зауважила, що створення буферної зони означатиме побудову декількох оборонних ліній.
 

 

війна в Україніросія окупантиКурська областьзброя з США

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